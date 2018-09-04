Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun, Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen 48 meslek ile ilgili tebliği, 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nca 26 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete'de Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Bir Tebliğ daha yayımlanarak yürürlüğe girdi. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslek Sayısı 48'den 81'e çıktı.
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MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLER
25/05/2015 tarihinde Resmî Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2015/1 nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslekte belge zorunluluğu 26/05/2016 tarihinde başlarken, 24/03/2016 tarihinde Resmi Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2016/1 nolu ikinci tebliğde yer alan 8 meslekte belge zorunluluğu 25/03/2017 tarihinde başladı.
İşte, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olan meslekler;
Yeterlilik Adı - Seviye - Sektör
1- Ahşap Kalıpçı Seviye 3 İnşaat
2- Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye 3 İnşaat
3- Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3 İnşaat
4- Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3 Metal
5- Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3 Elektrik ve Elektronik
6- Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4 Elektrik ve Elektronik
7- Asansör Montajcısı Seviye 3 Elektrik ve Elektronik
8- Asansör Montajcısı Seviye 4 Elektrik ve Elektronik
9- Baca Kontrol Personeli (Bacacı) Seviye 4 Enerji
10- Baca Montaj Personeli (Bacacı) Seviye 3 Enerji
11- Betonarme Demircisi Seviye 3 İnşaat
12- Betoncu Seviye 3 İnşaat
13- Bitim İşlemleri Operatörü Seviye 3 Tekstil, Hazır Giyim, Deri
14- Boyama Operatörü Seviye 3 Tekstil, Hazır Giyim, Deri
15- Çelik Kaynakçısı Seviye 3 Metal
16- CNC Programcısı Seviye 4 Metal
17- CNC Programcısı Seviye 5 Metal
18- Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4 Metal
19- Doğal Gaz Altyapı Yap. Kont. Per. Seviye 4 Enerji
20- Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3 Enerji
21- Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yak. Cih. Ser. Per. Seviye 4 Enerji
22- Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü Seviye 4 Enerji
23- Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 4 Enerji
24- Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 3 Enerji
25- Duvarcı Seviye 3 İnşaat
26- Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3 İnşaat
27- Hidrolik – Pnömatikçi Seviye 4 Metal
28- Hidrolik – Pnömatikçi Seviye 5 Metal
29- İnşaat Boyacısı Seviye 3 İnşaat
30- İplik Bitim İşleri Operatörü Seviye 2 Tekstil, Hazır Giyim, Deri
31- İplik Eğirme Operatörü Seviye 2 Tekstil, Hazır Giyim, Deri
32- Isı Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat
33- Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Per. Seviye 3 Enerji
34- İskele Kurulum Elemanı Seviye 3 İnşaat
35- Kaynak Operatörü Seviye 4 Metal
36- Makine Bakımcı Seviye 5 Otomotiv
37- Makine Bakımcı Seviye 4 Otomotiv
38- Makine Bakımcı Seviye 3 Otomotiv
39- Makine Montajcısı Seviye 3 Metal
40- Makine Montajcısı Seviye 4 Metal
41- Metal Kesim Operatörü Seviye 4 Metal
42- Metal Kesimci Seviye 3 Metal
43- Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi Seviye 3 Metal
44- Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü Seviye 4 Metal
45- Metal Sac İşlemeci Seviye 3 Metal
46- Metal Sac İşlemeci Seviye 4 Metal
47- Motor Testçisi Seviye 4 Otomotiv
48- Motor Testçisi Seviye 5 Otomotiv
49- Motosiklet Bakım Onarımcısı Seviye 4 Otomotiv
50- NC/CNC Tak. Tez. Elek./Elektronik Ser. Gör. Seviye 5 Metal
51- NC/CNC Tak. Tezgahları Mekanik Ser. Gör. Seviye 5 Metal
52- NC/CNC Takım Tezgahları Uyg. ve Ser. Gör. Seviye 5 Metal
53- Ön İplik Operatörü Seviye 3 Tekstil, Hazır Giyim, Deri
54- Ön Terbiye Operatörü Seviye 3 Tekstil, Hazır Giyim, Deri
55- Otomotiv Boya Onarımcısı Seviye 4 Otomotiv
56- Otomotiv Boyacısı Seviye 4 Otomotiv
57- Otomotiv Boyacısı Seviye 3 Otomotiv
58- Otomotiv Elektromekanikçisi Seviye 5 Otomotiv
59- Otomotiv Kaportacısı Seviye 4 Otomotiv
60- Otomotiv Kaportacısı Seviye 3 Otomotiv
61- Otomotiv Mekanikçisi Seviye 4 Otomotiv
62- Otomotiv Montajcısı Seviye 3 Otomotiv
63- Otomotiv Montajcısı Seviye 4 Otomotiv
64- Otomotiv Prototipçisi Seviye 4 Otomotiv
65- Otomotiv Prototipçisi Seviye 5 Otomotiv
66- Otomotiv Sac Şekillendirmecisi Seviye 4 Otomotiv
67- Otomotiv Sac Şekillendirmecisi Seviye 3 Otomotiv
68- Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye 3 Metal
69- Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye 4 Metal
70- Panel Kalıpçı Seviye 3 İnşaat
71- Plastik Kaynakçısı Seviye 3 Enerji
72- PVC Doğrama Montajcısı Seviye 3 İnşaat
73- Refrakterci Seviye 4 Metal
74- Refrakterci Seviye 3 Metal
75- Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3 İnşaat
76- Ses Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat
77- Sıvacı Seviye 3 İnşaat
78- Su Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat
79- Tren Makinisti Seviye 4 Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
80- Tünel Kalıpçı Seviye 3 İnşaat
81- Yangın Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ŞARTI OLMAYAN MESLEKLER
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ