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Bu yıl altıncısı düzenlenen ve ödül kategorilerinden başvuru ve değerlendirme aşamalarına kadar tüm süreçleri yenilenen MESS İş Güvenliğinin Yıldızları yarışmasında Dijital İSG, Krizi En İyi Yönetenler, Davranış Odaklılar, Bütünsel Sağlık ile Hayata Değer Katanlar, İSG Özel Ödülü ve İSG Elçileri olmak üzere 6 kategoride toplam 36 ödül verildi.

Yarışma hakkında değerlendirmelerde bulunan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, MESS’in faaliyetleri arasında iş sağlığı ve güvenliğinin ilk sıralarda geldiğini belirterek “Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliği alanında öncü yarışması olan MESS İş Güvenliğinin Yıldızları ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinci yükselterek sıfır kaza hedefine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 2015 yılından bu yana düzenlediğimiz İSG yarışmalarımızla İSG kültürünü yaymayı hedefliyoruz” dedi.

Akkol çalışma hayatında son dönemde yaşanan hızlı dönüşüm ve oluşan yeni ihtiyaçların, İSG uygulamalarını da dönüştürdüğüne dikkat çekerek “6 yıldır yürüttüğümüz Türkiye’nin en kapsamlı İSG yarışmasını, çalışma hayatındaki değişimi destekleyecek şekilde yeniledik” dedi.

Üretim süreçlerindeki dijital dönüşümün İSG’de yeni imkanları beraberinde getirdiğini belirten Akkol, “Üretim dönüşürken iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının da dönüşmesi kaçınılmaz. Çalışma hayatı dijitalleşme üzerine yeniden şekillenirken bu dönüşüm İSG faaliyetlerinin de ‘dijitalleştirilmesi’ fırsatını beraberinde getiriyor. İş kazalarını sıfıra indirme hedefi, dijital çözümler ile artık daha kolay. Yeni nesil çözümler ve projeler işyerlerimizin gündeminde yer alıyor.” dedi.

6 KATEGORİDE 36 ÖDÜL

Akkol “MEXT’i, insanı ve çalışma arkadaşlarımızın gelişimini odağa alacak şekilde hayata geçirdik. Bu doğrultuda, çalışma arkadaşlarımızın iş ortamındaki sağlığı ve güvenliğine odaklanarak bu alanda en son teknolojileri kullanıyoruz.” dedi.

İşletmelerin, sıfır iş kazası hedefine MEXT’te sunulan yeni dijital çözümler ile daha da yaklaşacaklarını belirten Akkol “Teknoloji merkezimiz MEXT’te somut, önleyici uygulama örneklerimiz var. Örneğin, yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisini kullanıyoruz. Benzer şekilde üretim hatlarında alan tarayıcı ya da ışık perdesi gibi gelişmiş sensör teknolojilerini kullanıyoruz. Bu sayede riskli alana girildiği anda, sistemler çalışmalarını yavaşlatıyor ya da tamamen durduruyor. Giyilebilir sensör teknolojileri ile veriye dayalı ileri seviye ergonomi analizleri yapabiliyoruz” açıklamasında bulundu.

MESS İş Güvenliğinin Yıldızları Ödülleri Dijital İSG, Krizi En İyi Yönetenler, Davranış Odaklılar, Bütünsel Sağlık ile Hayata Değer Katanlar, İSG Özel Ödülü ve İSG Elçileri olmak üzere 6 kategoride verildi.

Yarışmada; Dijital İSG kategorisinde birinci Coşkunöz Metal Form Makina Endüstri ve Ticaret A.Ş. olurken Krizi En İyi Yönetenler kategorisinin birinci Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. oldu. Davranış Odaklılar kategorisinde Chassis Brakes International Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bütünsel Sağlık ile Hayata Değer Katanlar kategorisinde Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. birinci oldular.

İSG Özel Ödülü Kategorisi çalışan sayısına göre 3 alt grupta verildi. 1-499 Çalışanı Olan İşyerleri arasında Çelikform Gestamp Otomotiv A.Ş., 500-1499 Çalışanı Olan İşyerleri arasında Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1500'den Fazla Çalışanı Olan İşyerleri arasında ise TürkTraktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. birinci oldu.

DERECEYE GİREN MESS ÜYESİ İŞYERLERİ

Dijital İSG Kategorisi

Birincisi: Coşkunöz Metal Form Makina Endüstri ve Ticaret A.Ş.

Tavsiye Edilen Uygulama: Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş.

Tavsiye Edilen Uygulama: Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.

Krizi En İyi Yönetenler Kategorisi

Birincisi: Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

Tavsiye Edilen Uygulama: Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tavsiye Edilen Uygulama: Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.

Davranış Odaklılar Kategorisi

Birincisi: Chassis Brakes International Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tavsiye Edilen Uygulama: Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

Tavsiye Edilen Uygulama:Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret A.Ş.

Bütünsel Sağlık ile Hayata Değer Katanlar Kategorisi

Birincisi: Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tavsiye Edilen Uygulama: CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş.

Tavsiye Edilen Uygulama: Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.

İSG Özel Ödülü Kategorisi

1-499 Çalışanı Olan İş Yerleri Birincisi: Çelikform Gestamp Otomotiv A.Ş.

1-499 Çalışanı Olan İş Yerleri Tavsiye Edilen Uygulama: Beltan Vibracoustic Titreşim Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1-499 Çalışanı Olan İş Yerleri Tavsiye Edilen Uygulama: Erdemir Çelik Servis Merkezi San.ve Tic. A.Ş.

500-1499 Çalışanı Olan İş Yerleri Birincisi: Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.

500-1499 Çalışanı Olan İş Yerleri Tavsiye Edilen Uygulama: TKG Otomotiv Sanayi Ticaret A.Ş.

500-1499 Çalışanı Olan İş Yerleri Tavsiye Edilen Uygulama: Valeo Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1500'den Fazla Çalışanı Olan İş Yerleri Birincisi: Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

1500'den Fazla Çalışanı Olan İş Yerleri Tavsiye Edilen Uygulama: Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

1500'den Fazla Çalışanı Olan İş Yerleri Tavsiye Edilen Uygulama: BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İSG Elçileri Çalışanlarının Önerisi ile Ödül Alan İş Yerleri Kategorisi

Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Coşkunöz Kalıp Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Erdemir Çelik Servis Merkezi San.ve Tic. A.Ş.

Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş.

Coşkunöz Metal Form Makina Endüstri ve Ticaret A.Ş.

Valeo Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.

Adient Turkey Seating Otomotiv Ltd. Şti.

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Diniz Adient Oto Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.