Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.668,60 %-0,32
        DOLAR 34,0378 %-0,08
        EURO 37,5374 %-0,24
        GRAM ALTIN 2.742,04 %-0,06
        FAİZ 42,19 %-0,14
        GÜMÜŞ GRAM 30,85 %-0,68
        BITCOIN 56.813,00 %-0,37
        GBP/TRY 44,4623 %-0,26
        EUR/USD 1,1019 %-0,14
        BRENT 69,38 %-3,42
        ÇEYREK ALTIN 4.483,23 %-0,06
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol: MESS Yarınım ile 50 bin bursiyere ulaştık - İş-Yaşam Haberleri

        MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol: MESS Yarınım ile 50 bin bursiyere ulaştık

        Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, MESS Yarınım Burs Programı ile 81 ilde 50 bine ulaşan bursiyere verdiği eğitim desteğiyle MESS üyelerinin ve Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu teknik iş gücünün yetişmesine, mesleki eğitimin niteliğinin ve genç istihdamının artmasına katkı sağlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 10:37 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        "MESS Yarınım ile 50 bin bursiyere ulaştık"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), alanının en büyük burs programı olan MESS Yarınım ile meslek lisesinde eğitim gören gençlere destek vermeye devam ediyor. MESS Eğitim Vakfı çatısı altında yürütülen MESS Yarınım Burs Programı ile Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu teknik iş gücünün yetişmesine, mesleki eğitimin niteliğinin ve genç istihdamının artmasına katkı sağlanıyor. MESS üye işyeri çalışanlarının, meslek liselerinde eğitim gören çocuklarına destek vermek amacıyla hayata geçirilen MESS Yarınım, ülkemizin gençlerini geleceğin mesleklerine hazırlama konusunda rol oynuyor.

        Yeni eğitim-öğretim yılı ve MESS Yarınım hakkında değerlendirmelerde bulunan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “MESS olarak ülkemizin ve Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu teknik iş gücünü yetiştirmek, mesleki eğitimin niteliğini ve genç istihdamını artırmak amacıyla başlattığımız burs programımız büyümeye devam ediyor. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında 10. yaşına giren projemiz ile bugüne kadar 81 ilde 50 bin öğrencimize ulaştık. Bursiyerlerimiz, başta metal endüstrisi olmak üzere birçok farklı sektörün geleceğini şekillendirecek gençlerden oluşuyor. Türk sanayisinin gelişimine katkı sağlamaya ve yetkin insan kaynağının oluşmasına destek olmaya devam edeceğiz. MESS Yarınım Burs Programımız ile geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin hayatlarına dokunmanın mutluluğunu hep birlikte hissediyoruz. Bu bursla çocuklarımızın hayatları değişiyor, özgüvenleri artıyor ve her biri, kendi bütçesini kullanmayı erken yaşta öğreniyor. Ayrıca gençlerimiz özel hayatlarında kendilerini geliştirecek alanlara bütçe ayırarak farklı hobiler edinme fırsatına da sahip oluyorlar. Gençlerimizden aldığımız birçok olumlu geri dönüşlerle onların başarılarını görüyor ve onlarla gurur duyuyoruz. Bu vesileyle hem bursiyerlerimize hem de gençlerimize yeni eğitim ve öğretim döneminde başarılar dilerim. Üyelerimizden aldığımız güç ile gelecek için, bugünden projeler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Körfez cezası: 1,8 milyon
        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Körfez cezası: 1,8 milyon
        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Site yöneticisi kavgayı ayırmak istedi! Bıçaklar çekildi!
        Site yöneticisi kavgayı ayırmak istedi! Bıçaklar çekildi!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        İstanbul'da vahşet! Baba ile kızı öldürüldü!
        İstanbul'da vahşet! Baba ile kızı öldürüldü!
        Mehmet Ayan yazdı: 1'e 444'ten fazlası
        Mehmet Ayan yazdı: 1'e 444'ten fazlası
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!
        Damadına ev de almış! Kahvaltıda cinayet!
        Damadına ev de almış! Kahvaltıda cinayet!
        Trimester ne demek?
        Trimester ne demek?
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Kate Middleton tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Kate Middleton tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Kendileri kadar CV’leri de güzel
        Kendileri kadar CV’leri de güzel
        İzmir'de Kerem şov!
        İzmir'de Kerem şov!
        Gece geç uyuyanlarda tip 2 diyabet riski daha yüksek
        Gece geç uyuyanlarda tip 2 diyabet riski daha yüksek
        Bitmeyen çekişme: Anneler ve kızları
        Bitmeyen çekişme: Anneler ve kızları
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!