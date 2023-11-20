Messi'nin 2022 Dünya Kupası'nda giydiği formalar, müzayedeye çıkacak
Arjantin'i yıllar sonra Katar'da şampiyonluğa taşıyan Lionel Messi'nin 2022 Dünya Kupası'nda giydiği formalar, müzayedeye çıkacak
Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'de oynayan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin 2022 FIFA Dünya Kupası'nda giydiği 6 forma, müzayedeye çıkacak.
Dünyanın en önemli müzayede şirketlerinden Sotheby tarafından yapılan açıklamaya göre, Arjantin'in kupayı kazanmasında başrolü oynayan 36 yaşındaki oyuncunun turnuva boyunca giydiği 6 forma, set halinde New York'ta açık artırmaya çıkarılacak.
Messi formalarının, 8 milyon sterlinin üzerinde bir bedel karşılığında satılması bekleniyor.
Diego Maradona'nın 1986 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin-İngiltere çeyrek final maçında giydiği ve eliyle attığı gole ithafen "Tanrının Eli" adıyla satışa çıkarılan forma, 7,1 milyon sterlinle futbol formalarında rekor fiyata alıcı bulmuştu.
2022 Dünya Kupası'nda 2'si finalde olmak üzere 7 gole imza atan Lionel Messi, Arjantin'in şampiyonluğa ulaşmasında başrol üstlenmişti.
Messi, turnuvanın en değerli oyuncusu unvanına da layık görülmüştü.
Lionel Messi, Katar 2022'de birçok rekoru da kırmayı başarmıştı.
Bu turnuvada kariyerindeki 1000. maçına çıkan yıldız oyuncu, "Dünya Kupası'nda en fazla gol atan Arjantinli futbolcu", Dünya Kupası'nda en çok forma giyen oyuncu" ve "Dünya Kupası'nda en fazla süren alan futbolcu" unvanlarının da sahibi olmayı başardı.