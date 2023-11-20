Messi'nin 2022 Dünya Kupası'nda giydiği formalar, müzayedeye çıkacak

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Bu turnuvada kariyerindeki 1000. maçına çıkan yıldız oyuncu, "Dünya Kupası'nda en fazla gol atan Arjantinli futbolcu", Dünya Kupası'nda en çok forma giyen oyuncu" ve "Dünya Kupası'nda en fazla süren alan futbolcu" unvanlarının da sahibi olmayı başardı.