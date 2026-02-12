İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Sağlık Bakanlığı'nda görev yaptığı yıllardan bir anı anlatarak, "O dönem 6 bin tümen, 6 bin dolara denk geliyordu. Para biriminin değer kaybetmesiyle bugün ben cumhurbaşkanı olarak bin dolar maaş alıyorum" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, eyalet ziyaretleri kapsamında gittiği Golestan Eyaleti'nde tıbbi hizmetlerde sevk sisteminin ilerleyişinin değerlendirildiği toplantıda konuştu. Pezeşkiyan, yönetim anlayışının değiştirilmesi ve halk sağlığına odaklanılması gerektiğini vurgulayarak, "Toplum sağlığının sorumluluğu sizin omuzlarınızda. Bu süreçte bakanlık ise destekleyici konumda kalmalıdır. Akademik kadro üyeleri, doktorlar, hemşireler ve ebeler bir araya gelerek halkın memnuniyetini sağlayacak uygulanabilir bir çözüm ortaya koymalıdır" dedi.

"Aile hekimi en iyi yoldur"

Sevk sisteminin temel stratejisinin "aile hekimi" olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Aile hekimi, hesap verebilir, kaliteli, adil ve denetlenebilir hizmet sunmanın en iyi yoludur. Ancak daha iyi bir çözümünüz varsa, gerekli kaynakları eyaletin kullanımına sunarız. Siz de doktorlar, hemşireler ve uzmanlarla birlikte karar verip halkı memnun edersiniz" ifadelerini kullandı.

"Hedef sadece halkın sağlığı ve refahı" Pezeşkiyan, "Halkın sağlığı toplumun temel direğidir. Acısı tedavi edilen her insan memnun olur. Biz siyasi bir bakışla konuşmuyoruz. Hedef sadece halkın sağlığı ve refahıdır. Sağlık sistemimizin bilimsel potansiyeli ve imkanları başka hiçbir yerde yok. Sizin iş birliğinizle bölgenin sorunlarını hızla çözebiliriz" diye konuştu. "Cumhurbaşkanı olarak bin dolar maaş alıyorum" İran'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Sağlık Bakanlığı'nda bakan yardımcısı olarak görev yaptığı döneme ilişkin bir anısını da anlatan Mesud Pezeşkiyan, "Bir gün bir köye gitmiştik. Köye vardığımızda evli bir çift olan iki doktorun gece geç saate kadar hala çalıştığını gördük. Çünkü onlara iyi maaş veriyorduk. O dönem 6 bin tümen, 6 bin dolara denk geliyordu. Para biriminin değer kaybetmesiyle bugün ben cumhurbaşkanı olarak bin dolar maaş alıyorum. Sorun burada. Ancak tüm bunların ötesinde, önceliği en başta önleyici çalışmalara ve sağlık merkezlerine vermemiz gerekiyor. Bu alan için ciddi ve düzgün bir bütçe ayrılmalı. Hatta aynı bütçeyle o kurumlarla sağlam ve düzgün sözleşmeler de yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan 2024'te de maaşını da açıklamıştı İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 16 Eylül 2024'te katıldığı bir programda, bir gazetecinin maaşının ne kadar olduğu ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için ne kadar harcama yaptığı yönündeki sorusuna, "Seçim ofisi için harcayacak param gerçekten yoktu. İmkanı olanlar geldi, yardım etti. Hatta bazıları borç para ve dolar verdi. Daha sonra da hepsini geri ödedim" yanıtını vermişti. Maaşına ilişkin soruya da değinen Pezeşkiyan, "Ne kadar maaş aldığımı da bilmiyorum. Ama hesabıma her ay 60-70 milyon tümen (yaklaşık bin dolar) yatırıldığını söylüyorlar. Bize ne kadar ödeme yapılıyor ve biz ne kadar alıyoruz açıkçası bu sürecin nasıl işlediğine dair bir fikrim yok. Aldığım maaşı da kontrol etmiyorum. Bu parayı kullanmaya değecek bir ihtiyacım da yok. Benim için para peşinde koşma dönemi geçti. Ne makam peşindeyim, ne mevki, ne de mal mülk. Hayatımın bu aşamasında bunların hiçbirini dert etmiyorum. Benim tek hedefim halkın başının dik olması ve rahat etmesidir" ifadelerini kullanmıştı.