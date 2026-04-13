Mesut Bakkal: Süper Lig'e çıkmak için çok az bir zamanımız kaldı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında bugün sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ligde 34 hafta sonunda 21 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Amed Sportif Faaliyetler, 72 puanla lider Erzurumspor'un gerisinde 2. sırada yer alıyor. İHA muhabirine açıklamalar yapan Teknik Direktör Mesut Bakkal, göreve geldiği günden beri her maçın kendileri için final olduğunun altını çizerek, "Bir sonraki maça bakmıyoruz. Bizim için önemli olan Ümraniye maçı. İnşallah onu da kazasız belasız, taraftarla birlikte geçeceğimize eminim. 4 puan avantajını kullanıp, bir an önce de bu işi bitirip, herkesin özlemle beklediği Süper Lig'e çıkmak için çok az bir zamanımız kaldı. Hep beraber bunun mücadelesini verip, çıkacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAM"

Takımdaki eksikler hakkında bilgi veren Bakkal, "Hasan Ali'nin sakatlığı var, bir de Kahraman'ın ayağında problem var. Başka sakatlığımız yok. 3 günde bir maç oynamanın sıkıntısını yaşıyoruz. Şampiyonluğun coşkun oluşu bizi motive ediyor. Maç biletlerinin de bittiğini biliyoruz. İyi bir şekilde son 3 haftaya girip, devam edeceğiz. Şampiyon olacağımıza inancımız tam. Camianın da beklediği, taraftarın da beklediği mutlu sona ulaşacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"TRİBÜNLERİN DOLMASI, ŞEHİRDE BAYRAKLARIN ASILMASI BİZİ MOTİVE EDİYOR"

Tek dertlerinin bir üst lige çıkmak olduğunu yineleyen tecrübeli teknik adam, "Maç biletlerinin bitmesi bizim için avantaj. O gücü arkamızda görerek devam etmek inanılmaz bir olay. Fazlasıyla bize yardımcı oldular, teşekkür de ediyoruz. Tüm camia şampiyonluğa kenetlenmiş durumda. 4 maçın 2'sini aldığımızda rahat bir şekilde çıkacağımızı düşünüyoruz. Camianın kenetlenmesi, tribünlerin dolması, şehirde bayrakların asılması bizi motive ediyor. Biz de oyuncu grubumuzla şunu diyoruz; 'Burayı yakaladıktan sonra bırakmak yok'. Mutlu sona ulaşırız. Diyarbakır'a Süper Lig yakışacak. Hem güzel şehir, hem güzel camia. İnşallah herkesin istediği Süper Lig'e hep beraber ulaşırız" ifadelerini kullandı.