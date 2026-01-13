Habertürk
        Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması!

        Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'nin iyi bir oyunla Galatasaray'a karşı galip gelerek kupayı kazandığını belirten eski futbolcu Mesut Özil, "İnşallah devamı gelir. Fenerbahçe'nin mutluluğu bizim mutluluğumuz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 10:15 Güncelleme: 13.01.2026 - 10:15
        Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması!
        Eski futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup etmesi ve kariyer planlamasına dair değerlendirmelerde bulundu.

        Fenerbahçeli olarak kupanın kazanılmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Özil, "İnşallah devamı gelir. Fenerbahçe’nin mutluluğu bizim mutluluğumuz. Fenerbahçeli olarak her zaman dua ediyoruz, başarılı olsunlar diye. Çok güzel ilerliyor. Umarım sezon sonunda da şampiyonluğu kutlarlar" ifadelerini kullandı.

        "ÜMRANİYE’DE 1 SENE SONRA BİR AKADEMİ KURACAĞIM"

        Kariyeri planlamasıyla ilgili bilgiler de paylaşan Mesut Özil, "Şu an antrenörlüğe kesinlikle hayır demiyorum. İleride ne olacağı belli olmaz. Akademi kurmayı düşünüyorum. İnşallah Allah nasip ederse Ümraniye’de 1 sene sonra bir akademi kuracağım" diye konuştu.

        Beyoğlu'nda Şehir Plancısı kadın fırtınada devrilen tabelanın altında kaldı; yaşam mücadelesi veriyor

        BEYOĞLU'nda öğle molasında arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra kafeteryadan çıkan Şehir Plancısı Kardelen K.Ç. (27), iş yerine doğru yürümeye başladı. Kadın kaldırımda yürüdüğü sırada fırtınanın etkisiyle devrilen tabelanın altında kaldı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen K.Ç. yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

