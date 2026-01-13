Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması!

Eski futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup etmesi ve kariyer planlamasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçeli olarak kupanın kazanılmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Özil, "İnşallah devamı gelir. Fenerbahçe’nin mutluluğu bizim mutluluğumuz. Fenerbahçeli olarak her zaman dua ediyoruz, başarılı olsunlar diye. Çok güzel ilerliyor. Umarım sezon sonunda da şampiyonluğu kutlarlar" ifadelerini kullandı.

"ÜMRANİYE’DE 1 SENE SONRA BİR AKADEMİ KURACAĞIM"

Kariyeri planlamasıyla ilgili bilgiler de paylaşan Mesut Özil, "Şu an antrenörlüğe kesinlikle hayır demiyorum. İleride ne olacağı belli olmaz. Akademi kurmayı düşünüyorum. İnşallah Allah nasip ederse Ümraniye’de 1 sene sonra bir akademi kuracağım" diye konuştu.