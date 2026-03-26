        Meta'da yılın ikinci işten çıkarma dalgası - Teknoloji Haberleri

        Meta'da yılın ikinci işten çıkarma dalgası

        Meta, yapay zeka yatırımlarına hız verirken yeniden yapılanma kapsamında küresel çapta yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor

        Giriş: 26.03.2026 - 07:37 Güncelleme:
        Meta'da yılın ikinci işten çıkarma dalgası

        Meta Platforms, şirket genelinde yürütülen yeniden yapılanma kapsamında yüzlerce çalışanıyla yollarını ayırıyor.

        Bloomberg'e konuşan kaynağa göre işten çıkarmalar yalnızca ABD ile sınırlı kalmayacak, şirketin faaliyet gösterdiği diğer uluslararası pazarlarda da uygulanacak. Etkilenen çalışanların bir kısmına şirket içinde farklı pozisyonlar teklif edileceği ya da görevlerine devam edebilmeleri için farklı lokasyonlara geçme imkânı sunulacağı belirtildi.

        Ayrıca, Reality Labs biriminde çalışan bazı personellere işten çıkarmalara hazırlık kapsamında uzaktan çalışma talimatı verildiği ifade edildi.

        BİNE YAKIN ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILACAK

        Meta sözcüsü yaptığı açıklamada, "Meta genelinde ekipler, hedeflerine en iyi şekilde ulaşabilmek için düzenli olarak yeniden yapılandırılır veya değişiklikler uygulanır. Mümkün olan durumlarda, pozisyonları etkilenen çalışanlar için farklı fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

        İşten çıkarmaların toplamda bin kişiden az çalışanı kapsayacağı belirtilirken, Meta'nın yıl başı itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 79 bin çalışanı bulunuyor.

        Şirket, özellikle yapay zeka alanında teknoloji sektörünün en agresif yatırımcılarından biri konumunda. Meta, bu yıl sermaye harcamalarında rekor seviyeler öngörürken, harcamaların 135 milyar dolara kadar ulaşabileceğini açıkladı.

        Şirket CEO'su Mark Zuckerberg, 2028 yılına kadar ABD'deki altyapı projelerine toplam 600 milyar dolar yatırım yapmayı planladıklarını ifade etti. Zuckerberg ayrıca, yapay zekanın şirket içi iş süreçlerini dönüştüreceğini vurgularken, mühendislerin halihazırda kodlama ve çeşitli projelerde yapay zeka ajanlarından faydalandığını belirtti.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Erakçi: ABD ile müzakere yok
        Erakçi: ABD ile müzakere yok
        Beyaz Saray: Trump blöf yapmaz
        Beyaz Saray: Trump blöf yapmaz
        İranlı askeri yetkiliden uyarı
        İranlı askeri yetkiliden uyarı
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölge için alarm
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölge için alarm
        Tüp bebek tedavisinde SGK desteği
        Tüp bebek tedavisinde SGK desteği
        Spor yapmadan kalıcı zayıflamak mümkün mü?
        Spor yapmadan kalıcı zayıflamak mümkün mü?
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        Dybala için Türkiye iddiası!
        Dybala için Türkiye iddiası!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank!
        Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        "İdeal koca" çıkışı
        "İdeal koca" çıkışı
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        İran'dan mesaj: Kararlılığımızı sınamayın
        İran'dan mesaj: Kararlılığımızı sınamayın