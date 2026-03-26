Meta'da yılın ikinci işten çıkarma dalgası

Meta Platforms, şirket genelinde yürütülen yeniden yapılanma kapsamında yüzlerce çalışanıyla yollarını ayırıyor.

Bloomberg'e konuşan kaynağa göre işten çıkarmalar yalnızca ABD ile sınırlı kalmayacak, şirketin faaliyet gösterdiği diğer uluslararası pazarlarda da uygulanacak. Etkilenen çalışanların bir kısmına şirket içinde farklı pozisyonlar teklif edileceği ya da görevlerine devam edebilmeleri için farklı lokasyonlara geçme imkânı sunulacağı belirtildi.

Ayrıca, Reality Labs biriminde çalışan bazı personellere işten çıkarmalara hazırlık kapsamında uzaktan çalışma talimatı verildiği ifade edildi.

BİNE YAKIN ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILACAK

Meta sözcüsü yaptığı açıklamada, "Meta genelinde ekipler, hedeflerine en iyi şekilde ulaşabilmek için düzenli olarak yeniden yapılandırılır veya değişiklikler uygulanır. Mümkün olan durumlarda, pozisyonları etkilenen çalışanlar için farklı fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İşten çıkarmaların toplamda bin kişiden az çalışanı kapsayacağı belirtilirken, Meta'nın yıl başı itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 79 bin çalışanı bulunuyor.

Şirket, özellikle yapay zeka alanında teknoloji sektörünün en agresif yatırımcılarından biri konumunda. Meta, bu yıl sermaye harcamalarında rekor seviyeler öngörürken, harcamaların 135 milyar dolara kadar ulaşabileceğini açıkladı.

Şirket CEO'su Mark Zuckerberg, 2028 yılına kadar ABD'deki altyapı projelerine toplam 600 milyar dolar yatırım yapmayı planladıklarını ifade etti. Zuckerberg ayrıca, yapay zekanın şirket içi iş süreçlerini dönüştüreceğini vurgularken, mühendislerin halihazırda kodlama ve çeşitli projelerde yapay zeka ajanlarından faydalandığını belirtti.