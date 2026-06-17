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        Metehan Baltacı, Polonya yolcusu!

        Galatasaray'ın genç futbolcusu Metehan Baltacı Polonya yolcusu. 23 yaşındaki savunmacı Pogon Szczecin ile prensipte bireysel olarak anlaştı

        Giriş: 17 Haziran 2026 - 11:49 Güncelleme:
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        Metehan Baltacı, Polonya yolcusu!

        Galatasaray'ın genç futbolcusu Metehan Baltacı Polonya yolcusu. 23 yaşındaki savunmacı Pogon Szczecin ile prensipte bireysel olarak anlaştı

        Geride kalan sezonun önemli bölümünü tutuklu yargılandığı için kaçıran Metehan Baltacı Polonya yolcusu. Galatasaray altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcuya bir süre önce Polonya kulübü Pogon Szczecin talip olmuştu.

        23 yaşındaki futbolcu Pogon Szczecin ile yaptığı görüşmelerde prensip anlaşmasına da vardı.

        Galatasaray ise Metehan'ı bonservisle göndermek için acele etmiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi listesine ülke dışından 17 oyuncu yazabilen sarı-kırmızılılar dört kulüp altyapısından yetişmiş oyuncu yazmak durumunda.

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        Metehan Galatasaray altyapısından yetiştiği için sarı-kırmızılılar bu kriterleri karşılayan Emin Bayram'ı düşünüyor ancak henüz oyuncu tarafı ya da kulübüyle bir temas kurulmadı.

        Emin Bayram 2024 yazında 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Westerlo'nun yolunu tutmuştu. Geçen sezon toplamda 39 maça çıkan 23 yaşındaki savunmacı 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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