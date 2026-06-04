Metin Doğan: Bu seçimin tek mottosu şampiyonluk!

HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in sunumuyla Gelmez Dediğin Yerden programının konuğu Eski Fenerbahçe Yöneticisi Metin Doğan'dı. Sezgin Gelmez merak edilenleri sordu Metin Doğan cevapladı...

"YÖNLENDİRMENİN F.BAHÇE'YE YARARLI OLDUĞUNA İNANMIYORUM"

Fenerbahçe siyasetinin içerisinde Fenerbahçe ile ilgisi olmayan, Fenerbahçe'ye yön vermeye kalkan birçok insan çıkmaya başladı. Bu yönlendirmelerin Fenerbahçe'ye yararlı olduğuna inanmıyorum.

🟡🔵 Eski Fenerbahçe yöneticisi Metin Doğan, HT Spor’un konuğu oldu! 📺



🎙️ Metin Doğan: Fenerbahçe siyasetinin içerisinde Fenerbahçe ile ilgisi olmayan, Fenerbahçe'ye yön vermeye kalkan birçok insan çıkmaya başladı. Bu yönlendirmelerin Fenerbahçe'ye yararlı olduğuna inanmıyorum.… pic.twitter.com/gsu1S4H7pH — HT Spor (@HTSpor) June 4, 2026

"TEK AMACIM F.BAHÇE'YE HİZMET"

Tek amacım Fenerbahçe’ye hizmet için yöneticilik yapmak. Aziz Başkan ile uzun süre birlikte çalıştık. Kendisine saygım ve sevgim sonsuzdur. Bu konuda popülizm yapıp “karşı listelerdeyiz” diye konuşmam. Şahsıma yönelik rencide edici konuşmalar ve yaklaşımlar olmadığı sürece. Olacağını da zannetmiyorum.

🟡🔵 Eski Fenerbahçe yöneticisi Metin Doğan, HT Spor’un konuğu oldu! 📺



🎙️ Metin Doğan: Tek amacım Fenerbahçe’ye hizmet için yöneticilik yapmak. Aziz Başkan ile uzun süre birlikte çalıştık. Kendisine saygım ve sevgim sonsuzdur. Bu konuda popülizm yapıp “karşı listelerdeyiz” diye… pic.twitter.com/iWRirLart2 — HT Spor (@HTSpor) June 4, 2026

"HAKAN BEY'İN ULUSLARARASI BAĞLANTILARI VAR"

Hakan Bey ve yanındaki çalışma arkadaşları beni tanıyorlar. Benimle birlikte çalışmak istedikleri için çok gururlandım; bu çalışma isteği beni çok onurlandırdı. Hakan Safi ile çok uzun bir sohbet ettik. Ona sonuna kadar yanında olacağımı söyledim. Beraber yola çıktık, ona söz verdim. Hakan Bey’in çok ciddi bir eğitimi var. Kendisine de “Bunu niye öne çıkarmıyorsunuz?” diye sordum. Bu konuda oldukça mütevazı. Çok üst düzey bir lisanı ve uluslararası bağlantıları var.

🟡🔵 Eski Fenerbahçe yöneticisi Metin Doğan, HT Spor’un konuğu oldu! 📺



🎙️ Metin Doğan: Hakan Bey ve yanındaki çalışma arkadaşları beni tanıyorlar. Benimle birlikte çalışmak istedikleri için çok gururlandım; bu çalışma isteği beni çok onurlandırdı. Hakan Safi ile çok uzun bir… pic.twitter.com/qt0eSKGsWy — HT Spor (@HTSpor) June 4, 2026

"HAKAN SAFİ TAM BİR ÇILGIN"

Hakan Safi tam bir çılgın. Çok ciddi bir heyecanı var. Kendini kaptırıyor ve anı yaşıyor. Ben de tribüncüyüm, o kadar değilim. Ama bunu bir gösteriş için yapmıyor; içinden geliyor. Bazen koluna girip “Başkanım sakin ol” diyoruz. Bu konularda da beni inandırdı. Fenerbahçe’mi teslim edeceğim kişiye inanmam lazım; beni buna inandırdı. Çok hırslı bir insan.

🟡🔵 Eski Fenerbahçe yöneticisi Metin Doğan, HT Spor’un konuğu oldu! 📺



🎙️ Metin Doğan: Hakan Safi tam bir çılgın. Çok ciddi bir heyecanı var. Kendini kaptırıyor ve anı yaşıyor. Ben de tribüncüyüm, o kadar değilim. Ama bunu bir gösteriş için yapmıyor; içinden geliyor. Bazen… pic.twitter.com/2PXz84D2e1 — HT Spor (@HTSpor) June 4, 2026

"BU SEÇİMİN TEK MOTTOSU ŞAMPİYONLUK"

Bu seçimin tek mottosu var: o da şampiyonluk. Peki nasıl olacak? Önce çok iyi bir kadro kurulacak ve ona göre hoca getirilecek. Fenerbahçe camiasında huzuru sağlayacağız. Birlikteliği oluşturup sevgi dilini kullanacağız.

🟡🔵 Eski Fenerbahçe yöneticisi Metin Doğan, HT Spor’un konuğu oldu! 📺



🎙️ Metin Doğan: Bu seçimin tek mottosu var: o da şampiyonluk. Peki nasıl olacak? Önce çok iyi bir kadro kurulacak ve ona göre hoca getirilecek. Fenerbahçe camiasında huzuru sağlayacağız. Birlikteliği… pic.twitter.com/JqfZyUnEym — HT Spor (@HTSpor) June 4, 2026

"HAKAN BEY HERKESİN TEK TEK ELİNİ SIKTI"

Hakan Bey, insanlara dokunmayı çok seviyor. Toplu yemekteydik; bütün masaların tek tek elini sıktı. Dernek söyleşisi vardı, geldi. Ben yerine oturacak zannettim; 400 kişiyle tek tek selamlaştı. Biz Divan kongrelerine ve mali genel kurullarına gidiyoruz. Herkesle oturur konuşurum. Birbirine selam veriyorlar; öbür taraftan sağı solu kesip “Beni Ali Başkan, Aziz Başkan gördü mü?” diye soruyorlar. Elini sıktığın insan Fenerbahçeli ya! Galatasaraylıların elini daha rahat sıkıyorlar ya.

🟡🔵 Eski Fenerbahçe yöneticisi Metin Doğan, HT Spor’un konuğu oldu! 📺



🎙️ Metin Doğan: Hakan Bey, insanlara dokunmayı çok seviyor. Toplu yemekteydik; bütün masaların tek tek elini sıktı. Dernek söyleşisi vardı, geldi. Ben yerine oturacak zannettim; 400 kişiyle tek tek… pic.twitter.com/iiT7fGcfvd — HT Spor (@HTSpor) June 4, 2026

"ZOR BİR SEÇİM OLACAK, AVANTAJIMIZ VAR"

Hakan Başkan çıtayı yüksekte tutuyor, iddialı isimler açıklayacak. Şu anda seçimde avantajımız var ama karşımızda yılların Aziz Yıldırım’ı var. Zor bir seçim süreci olacak. Seçimde birkaç puanla öndeyiz gibi geliyor. En az hata yapan kazanacak.

🟡🔵 Eski Fenerbahçe yöneticisi Metin Doğan, HT Spor’un konuğu oldu! 📺



🎙️ Metin Doğan: Hakan Başkan çıtayı yüksekte tutuyor, iddialı isimler açıklayacak. Şu anda seçimde avantajımız var ama karşımızda yılların Aziz Yıldırım’ı var. Zor bir seçim süreci olacak. Seçimde birkaç… pic.twitter.com/rrjpI94jfG — HT Spor (@HTSpor) June 4, 2026

"KAZANIRSAK HUZUR ORTAMI YARATACAĞIZ"

Kazanırsak yapacağımız ilk iş, camiada huzur ve sükûnet ortamı yaratmak. Küskünlükleri ve kırgınlıkları ortadan kaldırmalıyız. Bir de artık Fenerbahçe’de kongre kaosu bitmeli. Seçilen başkana 3 sene boyunca dokunmayalım. Bu kongreler bizi artık yoruyor, ayrıştırıyor. Her kongre döneminde yeni küskünlükler yatıyor.

🟡🔵 Eski Fenerbahçe yöneticisi Metin Doğan, HT Spor’un konuğu oldu! 📺



🎙️ Metin Doğan: Kazanırsak yapacağımız ilk iş, camiada huzur ve sükûnet ortamı yaratmak. Küskünlükleri ve kırgınlıkları ortadan kaldırmalıyız. Bir de artık Fenerbahçe’de kongre kaosu bitmeli. Seçilen başkana… pic.twitter.com/sVmudXtBdC — HT Spor (@HTSpor) June 4, 2026

"G.SARAY'A YENİLDİĞİMİZ MAÇTA GÖZLERİM DOLDU"

Şampiyon olursak sahanın ortasında müzik eşliğinde oynayacağız. Çocuklar ağlıyor... Galatasaray’a 3-0 yenildiğimiz maçta gözlerim doldu. Böyle bir şeyi kabul etmiyorum.

🟡🔵 Eski Fenerbahçe yöneticisi Metin Doğan, HT Spor’un konuğu oldu! 📺



🎙️ Metin Doğan: Şampiyon olursak sahanın ortasında müzik eşliğinde oynayacağız. Çocuklar ağlıyor... Galatasaray’a 3-0 yenildiğimiz maçta gözlerim doldu. Böyle bir şeyi kabul etmiyorum.



▶️ Canlı izlemek… pic.twitter.com/hWkRBmcgpv — HT Spor (@HTSpor) June 4, 2026

"G.SARAY'LA HAKSIZ REKABET SÖZ KONUSU"

Galatasaray ile rekabetin önemi bizim için çok büyük. Galatasaray ile olan ilişkimizde haksız bir rekabet söz konusu. Fenerbahçe’yi ringe çıkartıyorlar; ellerini, ayaklarını bağlıyorlar, karşıdaki boksör sana öyle geliyor.

🟡🔵 Eski Fenerbahçe yöneticisi Metin Doğan, HT Spor’un konuğu oldu! 📺



🎙️ Metin Doğan: Galatasaray ile rekabetin önemi bizim için çok büyük. Galatasaray ile olan ilişkimizde haksız bir rekabet söz konusu. Fenerbahçe’yi ringe çıkartıyorlar; ellerini, ayaklarını bağlıyorlar,… pic.twitter.com/wgBsNhedmn — HT Spor (@HTSpor) June 4, 2026

"HİÇBİR İSİM F.BAHÇE'NİN ÖNÜNE GEÇMEMELİ"

Hakan Safi, önünü görebilen bir insan. Başkanlar Fenerbahçe’nin önüne geçiyor. Hiçbir isim Fenerbahçe’nin önüne geçmemeli. Hakan Bey öyle olmayacak.

🟡🔵 Eski Fenerbahçe yöneticisi Metin Doğan, HT Spor’un konuğu oldu! 📺



🎙️ Metin Doğan: Hakan Safi, önünü görebilen bir insan. Başkanlar Fenerbahçe’nin önüne geçiyor. Hiçbir isim Fenerbahçe’nin önüne geçmemeli. Hakan Bey öyle olmayacak.



▶️ Canlı izlemek için:… pic.twitter.com/ltlR4EvApi — HT Spor (@HTSpor) June 4, 2026

"HAKAN SAFİ'NİN SÖYLEMİ YANLIŞ ANLAŞILDI"

“65 yaş üstü” söylemi yanlış anlaşıldı. Hakan Safi, enerji ve dinamizmden bahsetmek istedi.

🟡🔵 Eski Fenerbahçe yöneticisi Metin Doğan, HT Spor’un konuğu oldu! 📺



🎙️ Metin Doğan: “65 yaş üstü” söylemi yanlış anlaşıldı. Hakan Safi, enerji ve dinamizmden bahsetmek istedi.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/KMi8z2PCyh — HT Spor (@HTSpor) June 4, 2026

"HAKAN SAFİ OSIMHEN'İ ALABİLECEK DURUMDAYDI"

Zamanında Osimhen konusunda girişimler oldu ama Hakan Bey başkan değildi, futbolun başında olan kişi değildi. Hakan Bey’e, Ali Bey “Bir oyuncu al” deyince Kerem Aktürkoğlu’nu başkanın talimatıyla aldı. Futbol şubesinin başında olsaydı Osimhen’i alabilecek durumdaydı ve isteseydi alırdı. Osimhen’den de daha iyi bir oyuncu alma gücümüz var.

💥 "Osimhen’den de daha iyi bir oyuncu alma gücümüz var."



🎙️ Metin Doğan: Zamanında Osimhen konusunda girişimler oldu ama Hakan Bey başkan değildi, futbolun başında olan kişi değildi. Hakan Bey’e, Ali Bey “Bir oyuncu al” deyince Kerem Aktürkoğlu’nu başkanın talimatıyla aldı.… pic.twitter.com/IAzzXuFmna — HT Spor (@HTSpor) June 4, 2026

"TÜRKİYE'DE HAKEMLİK MÜESSESESİ YOK"

Hakan Başkan’ın insan ilişkileri çok iyi. Kavga edilmesi gerektiği yerde kavga edilir. Ben Hakan Başkan’ın güçlü iletişimiyle işleri çözeceğine inanıyorum. Çözemese de, masa devrilecekse de o masayı devirmekten gözünü kırpmayacaktır. Türkiye’de hakemlik müessesesi yok. Biz Fenerbahçe olarak kimseden imtiyaz istemedik. Futbolda eşit ve adil rekabet olsun.

🟡🔵 Eski Fenerbahçe yöneticisi Metin Doğan, HT Spor’un konuğu oldu! 📺



🎙️ Metin Doğan: Hakan Başkan’ın insan ilişkileri çok iyi. Kavga edilmesi gerektiği yerde kavga edilir. Ben Hakan Başkan’ın güçlü iletişimiyle işleri çözeceğine inanıyorum. Çözemese de, masa devrilecekse de o… pic.twitter.com/Jp93wKLn2n — HT Spor (@HTSpor) June 4, 2026

"TEDESCO GEÇMİŞ DÖNEMİN TASARRUFUDUR"

Hakan Safi’nin açıklayacağı isimleri Tedesco falan kesmez. Tedesco, geçmiş dönemin tasarrufudur; saygı duymak lazım. Biz inşallah kazanacağız, yeni bir sayfa açacağız. Hoca da dahil olmak üzere çok önemli isimler gelecek. Herkesin gözlerinin içi parıldayacak.