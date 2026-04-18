        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Metin Öztürk'ten şampiyonluk sözleri!

        Metin Öztürk'ten şampiyonluk sözleri!

        Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 yendikleri maç sonrası konuştu ve "Biz ikincinin kim olduğunu, üçüncünün kim olduğunu bilmiyoruz, ilgilenmiyoruz. Bu sezon da şampiyon olacağımıza inanıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 23:30 Güncelleme:
        Karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştıklarını aktardı.

        Sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür eden Öztürk, "Ligde 4 maçımız kaldı, 12 puan. Bir rakibimizle aramızda 4 puan fark var. Diğerlerinin durumuna bakmıyoruz. "Biz ikincinin kim olduğunu, üçüncünün kim olduğunu bilmiyoruz, ilgilenmiyoruz. Önümüzdeki maçları kazanarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Şampiyonluk hedeflerine inandıklarını vurgulayan Öztürk, "Başkanımız Dursun Özbek’in liderliğinde, teknik direktörümüz ve futbolcularımızla birlikte bu sezon da şampiyon olacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

        Hakem kararlarına da tepki gösteren Öztürk, bazı pozisyonların kendilerini üzdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Takımımızın önemli oyuncularından birine faul olmayan pozisyonda sarı kart gösterildi. Bu kararın oyunun düzenini etkilediğini düşünüyoruz. Ayrıca attığımız üçüncü golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesini anlamakta zorlanıyoruz. VAR incelemesine rağmen net bir çizim göremedik. Benzer pozisyonlarda farklı kararlar verilmesi soru işaretleri oluşturuyor."

        Öztürk, federasyona da çağrıda bulunarak, ofsayt uygulamalarındaki tartışmaların giderilmesi gerektiğini belirtti.

        Ligde kalan maçlara odaklandıklarını ifade eden Öztürk, "Kimin ikinci ya da üçüncü olacağıyla ilgilenmiyoruz. Biz sadece kendi maçlarımızı kazanarak şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

