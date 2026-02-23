Canlı
        MG yeni hibritleri ile hedefi 3'e katladı - Otomobil Haberleri

        MG yeni hibritleri ile hedefi 3'e katladı

        SAIC bünyesinde yer alan İngiliz markası MG, yeni Hybrid+ teknolojisine sahip iki modelini birden Türkiye'de satışa sundu. Yeni ZS Hybrid+ ve HS Hybrid+, 2 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla yetkili satıcılarda yerini aldı. Doğan Trend Otomotiv CEO'su Uğur Sakarya, "Hedefimiz yeni Hybrid+ ailesi ile satışlarımızı 3'e katlamak ve 2026 yılında sektörde en çok büyüyen marka olmak" dedi

        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 08:35
        Hibrit modelleri ile hedefi 3'e katladı

        Çinli otomotiv grubu SAIC bünyesinde faaliyet gösteren İngiliz otomobil markası MG (Morris Garages), yeni nesil Hybrid+ teknolojisine sahip yeni ZS Hybrid+ ve HS Hybrid+ modellerini satışa sundu.

        Markanın C-SUV ve D-SUV segmentlerindeki oyuncuları bayilere geldi. MG ZS Hybrid+ Luxury, lansmana özel fiyatı ve cam tavan hediyesiyle birlikte 2 milyon 385 bin TL’den satışa sunuldu. MG HS Hybrid+ Luxury ise 2 milyon 995 bin TL’lik lansman fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuldu.

        MG ürün gamının yeni nesil Hybrid+ teknolojisine sahip modelleriyle daha da güçlendiğini söyleyen Doğan Trend Otomotiv CEO’su Uğur Sakarya, "Hedefimiz yeni Hybrid+ ailesi ile satışlarımızı 3’e katlamak ve 2026 yılında sektörde en çok büyüyen marka olmak. MG markasını Türkiye’ye ilk aşamada elektrikli modellerle getirmiştik. O dönemde elektrikli pazarı toplam pazarın sadece yüzde 1 idi. Biz MG ile Türkiye’de elektrifikasyon sürecinin öncülüğünü yapan markaların başında yer aldık. Şimdi de yeni Hybrid+ modellerimizle hibrit pazarına güç ve hız katmayı hedefliyoruz" dedi.

        TEK DONANIM PAKETİ İLE GELDİLER

        C-SUV segmentinde yer alan ZS Hybrid+, Luxury donanım seviyesinde; elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, LED farlar, 12.3 inch gösterge paneli ve konsolun ortasına konumlanmış 12.3 inch dokunmatik ekran, 6 hoparlörlü ses sistemi, 360 derece kamera sistemi, arka park sensörleri, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi özelliklerle geliyor.

        Ayrıca model, 18 inç alüminyum alaşım jantlar, elektrikli ayarlanabilen, ısıtmalı ve otomatik katlanan yan aynalar, 6 yöne elektrikli olarak ayarlanabilen sürücü koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar ve ısıtmalı direksiyon gibi özellikler de sunuluyor.

        Toplamda 197 PS güç üreten aracın hibrit sisteminde, 1.83 kWh'lik batarya görev yapıyor.

        HS'NİN TOPLAM GÜCÜ 224 PS'E YÜKSELDİ

        Markanın D-SUV modeli HS Hybrid+ ise, 224 PS gücündeki Hybrid+ sisteme sahip.

        1,83 kWh kapasiteli bir batarya, 198 PS güç üreten bir elektrikli motor ile daha uzun ve daha yüksek hızlarda elektrikli sürüşe imkân tanıyan HS Hybrid+, 0-100 km/h hızlanmasını da 8 saniyenin altında tamamlıyor.

        HS Hybrid+ Luxury donanımında 19 inç alaşımlı jantlar, 12.3 inç dijital gösterge paneli ile 12.3 inç dokunmatik ekran, kablosuz akıllı telefon şarjı, hafızalı yan aynalar, vegan deri koltuklar, elektrikli ayarlanabilen 6 yönlü ve hafızalı sürücü koltuğu, elektrikli ön yolcu koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, 360 derece çevre görüş sistemi, 8 hoparlörlü hi-fi ses sistemi gibi özellikler yer alıyor.

