MG yeni hibritleri ile hedefi 3'e katladı

Çinli otomotiv grubu SAIC bünyesinde faaliyet gösteren İngiliz otomobil markası MG (Morris Garages), yeni nesil Hybrid+ teknolojisine sahip yeni ZS Hybrid+ ve HS Hybrid+ modellerini satışa sundu.

Markanın C-SUV ve D-SUV segmentlerindeki oyuncuları bayilere geldi. MG ZS Hybrid+ Luxury, lansmana özel fiyatı ve cam tavan hediyesiyle birlikte 2 milyon 385 bin TL’den satışa sunuldu. MG HS Hybrid+ Luxury ise 2 milyon 995 bin TL’lik lansman fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuldu.

MG ürün gamının yeni nesil Hybrid+ teknolojisine sahip modelleriyle daha da güçlendiğini söyleyen Doğan Trend Otomotiv CEO’su Uğur Sakarya, "Hedefimiz yeni Hybrid+ ailesi ile satışlarımızı 3’e katlamak ve 2026 yılında sektörde en çok büyüyen marka olmak. MG markasını Türkiye’ye ilk aşamada elektrikli modellerle getirmiştik. O dönemde elektrikli pazarı toplam pazarın sadece yüzde 1 idi. Biz MG ile Türkiye’de elektrifikasyon sürecinin öncülüğünü yapan markaların başında yer aldık. Şimdi de yeni Hybrid+ modellerimizle hibrit pazarına güç ve hız katmayı hedefliyoruz" dedi.

TEK DONANIM PAKETİ İLE GELDİLER

C-SUV segmentinde yer alan ZS Hybrid+, Luxury donanım seviyesinde; elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, LED farlar, 12.3 inch gösterge paneli ve konsolun ortasına konumlanmış 12.3 inch dokunmatik ekran, 6 hoparlörlü ses sistemi, 360 derece kamera sistemi, arka park sensörleri, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi özelliklerle geliyor.