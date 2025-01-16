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        Haberler Spor Futbol MHK'de iki istifa! - Futbol Haberleri

        MHK'de iki istifa!

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, kurul üyeleri Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'ın görevinden ayrılma kararı aldıklarını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 15:32 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:32
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        MHK'de iki istifa!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), kurul üyeleri Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'ın görevlerinden ayrıldığını duyurdu.

        MHK'nın resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kamuoyu ile daha önce paylaşılan, TFF Yönetim Kurulu'nun MHK'nın şirketleşme sürecine uygun kurumsal yapılanması ve Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin doğrudan MHK Başkanı tarafından yönetilmesi, alt ligler ve amatör liglerin ise diğer MHK üyeleri tarafından yönetilmesi kararı doğrultusunda, Kurul Üyelerimiz Sayın Ahmet Şahin ve Sayın Yunus Yıldırım görevlerinden ayrılma kararı almışlardır. Kendilerine bugüne kadar verdikleri değerli hizmetler için teşekkür ederiz. Ayrıca daha önce duyurulduğu üzere 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmiştir" denildi.

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