Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol MHK yaz semineri başladı! - Futbol Haberleri

        MHK yaz semineri başladı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2025-26 Futbol Sezonu Yaz Semineri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 09:32 Güncelleme: 26.07.2025 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHK yaz semineri başladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki seminer, 31 Temmuza kadar 3 grup halinde gerçekleştirilecek.

        Üst Klasman Hakem ve Yardımcıları, VAR kadrosu ile Kıbrıs Süper Ligi'nden 2 hakemin katılımıla sezon öncesi hazırlık kampı birinci grup çalışması, TFF Riva Tesisleri'nde, Hakem İşleri Koordinatörlüğü organizasyonuyla düzenlenecek.

        Törene MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri, ulusal eğitimciler, TFF fiziksel gelişim birimiyle TFF ve UEFA profesyonelleri, Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira ve diğer UEFA Eğitmenleri katıldı.

        MHK Üyesi Sebahattin Şahin, seminerde bu sezon oyun kurallarındaki değişikliklerle ilgili medyaya sunum yaptı.

        Teknik çalışmaların ilk günü MHK koordinasyonu ile TFF-UEFA profesyonelleri yönetimiyle gerçekleşti.

        FIFA ve UEFA eğitmenleri, MHK ve Vitor Melo Pereira yönetimindeki seminerde, UEFA ve IFAB kliplerini kullanarak teknik konularda güncel bilgiler aktardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 kentte orman yangını
        4 kentte orman yangını
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Moody's'den Türkiye kararı
        Moody's'den Türkiye kararı
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Altın hırsızları polise ateş açtı: 4 polis yaralandı
        Altın hırsızları polise ateş açtı: 4 polis yaralandı
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        "Bu formayı giymek büyük onur!"
        "Bu formayı giymek büyük onur!"
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama