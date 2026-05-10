MHP Genel Başkanı Bahçeli, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kutladı
Giriş: 10 Mayıs 2026 - 12:06
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü'nü tebrik etti.
Bahçeli, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda 26. Şampiyonluğunu kazanarak üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray camiasını, futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Şampiyon Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum."
