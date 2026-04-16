        Haberler Gündem Politika MHP Kütahya ve Eskişehir Teşkilatı feshedildi | Son dakika haberleri

        MHP, Kütahya ve Eskişehir Teşkilatı feshedildi

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, MHP Kütahya ve Eskişehir'de İl Teşkilatının feshedildiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 12:52 Güncelleme:
        Kütahya ve Eskişehir Teşkilatı feshedildi

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kütahya ve Eskişehir'de İl Teşkilatının feshedildiğini bildirdi.

        KÜTAHYA TEŞKİLATI FESHEDİLDİ

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atanmıştır." ifadesini kullandı.

        ESKİŞEHİR TEŞKİLATI DA FESHEDİLDİ

        Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Başkanlığı görevine Ayhan Sezer atanmıştır" dedi.

