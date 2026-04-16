MHP, Kütahya ve Eskişehir Teşkilatı feshedildi

Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü

Kahramanmaraş'ta, tekerlekli sandalyedeki babası Alaattin İ.'yi (69) azarlayan Ayhan İ. (34), durumu gören mahalledeki gençler tarafından darbedildi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olaya ilişkin Alaattin İ., polislere oğlundan şikayetçi olmadığını, yanlış anlaşılma olduğunu ve huzurevine yerleşmek istediğini söyledi. Alaattin İ., özel bir bakım merkezine yerleştirildi. (DHA)