Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Michael Frey'in transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı.

Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye satan Çaykur Rizespor, Sebastian Frey'in transferi için Sarı Lacivertli ekiple anlaştı. Oyuncunun durumuyla ilgili konuşan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Frey ile ilgileniyorduk ancak özellikle Vedat Muriç transferinin sonrasına bırakmak istedik. Frey'e 1+1 yıllık bir teklifimiz olmuştu. Bunun için Fenerbahçe yönetimiyle görüşmeler devam etse de bu transfere bitti diyebiliriz" dedi.

Sezon başında İsviçre'nin FC Zurih takımından Fenerbahçe'ye transfer olan 24 yaşındaki oyuncu Sarı Lacivertliler'de 14 maça çıktı. Ligde sadece 3 gol atabilen İsviçreli oyuncu, beklentilerin uzağında kaldı.