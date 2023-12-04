Michael Jackson ve kostüm sırları: Her bir parçası ayrı detay içeriyordu

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BANTLI ELLERİN SEBEBİ NEYDİ?

El hareketleri, dans rutinleri için önemliydi bu yüzden daha fazla ışık çekmek için kostüm tasarımcılarıyla birlikte ellerini bantlamaya karar verdi. Bununla birlikte Jackson, sadece işaret, yüzük ve serçe parmağını bantlamasının daha sıra dışı olacağını düşündüğü için sadece 3 parmağını bantlıyordu.

Ayrıca Jackson dans ederken bilinçsizce bantsız iki parmağını bir araya getirdiğinden hayranları bu işaretin gizli bir anlamı olduğunu düşünüyordu ve bu da performanslarına ayrı bir gizem ekliyordu.