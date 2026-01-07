Habertürk
        Michael Reagan, hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Michael Reagan, hayatını kaybetti

        ABD'nin eski başkanı Ronald Reagan'ın büyük oğlu Michael Reagan, 80 yaşında hayatını kaybetti. Michael Reagan, oyunculuk da yapmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 09:37 Güncelleme: 07.01.2026 - 09:37
        Michael Reagan, hayatını kaybetti
        1981 – 1989 arasında ABD'nin başkanlığını yapan Ronald Reagan'ın büyük oğlu Michael Reagan, hayata veda etti. Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsü'nden, Michael Reagan'ın vefatına ilişkin açıklama yapıldı.

        Ronald Reagan
        Ronald Reagan

        Muhafazakar yorumcu kimliğiyle bilinen 80 yaşındaki Michael Reagan'ın hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada; "Başkan Reagan'ın ideallerine olan sarsılmaz bağlılığıyla şekillenen bir hayat yaşadı" ifadesi kullanıldı.

        1945 doğumlu Michael Reagan, doğumundan saatler sonra Ronald Reagan ve o dönemdeki eşi Jane Wyman tarafından evlat edinilmişti.

        Arizona Eyalet Üniversitesi'nde eğitim gören Michael Reagan, oyunculuk da yapmıştı. Rol aldığı yapımların arasında 1987'de yayınlanmaya başlayan 'Şahin Tepesi' adlı TV dizisi de bulunuyor.

