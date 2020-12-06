"İki haftadır takımda bir sıkıntı var"

Bahreyn'de düzenlenen Sakhir Grand Prix'sinde Mick Schumacher şampiyonluğa ulaştı! En yakın rakibi, grand prix'yi Callum Ilott'un 10. sırada tamamlamasının ardından 215 puanı bulunan Schumacher şampiyonluğunu garantiledi.

Gelecek yıl Formula 1'de Haas ile boy gösterecek olan Alman pilot "Şampiyonluğumu takımıma borçluyum. Şu anda yoğun duygular içerisindeyim, şampiyonluğu sindirmem birkaç gün sürecek! Çok mutlu ve minnettarım" açıklamasını yaptı.

Formula 1'de 7 kez şampiyonluk yaşayan Michael Schumacher, 29 Aralık 2013'te Fransa Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönmüştü. Vücudunun büyük bölümü felç kalan 51 yaşındaki Schumacher'in rehabilitasyon süreci, 2014'ün eylül ayından itibaren İsviçre'deki evinde devam ediyor.