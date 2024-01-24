Migrenin gizli düşmanları: Hangi gıdalar baş ağrısını tetikliyor?

North Carolina Üniversitesi’nde nörolog doktor olan Rebecca Traub ; sosisler ve hindi sandviç gibi yiyeceklerin bile migreni tetikleyebileceğini söyledi. Ayrıca Amerikan Migren Derneği’ne göre bu etler, migren için ortak gıda tetikleyicileri arasında gösterilen sodyum nitrat adlı koruyucuyu içerdiğinden tüketilmemelidir.

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MSG

MSG olarak bilinen monosodyum glutamat, birçok gıda ve gıda katkı maddesinde bulunan sodyum tuzudur. Doğal olarak domateslerde bulunan bu bileşik, aynı zamanda lezzet arttırıcı olarak ketçap ve barbekü sosta da kullanılır. Birleşik Devletler Ulusal Tıp Kütüphanesi’nde 2016 yılında yayınlanan bir araştırmada, bu bileşenin migren için potansiyel bir tetikleyici olduğu bulundu, yani herkesin değil ama bazı kişilerin MSG’ye karşı duyarlılığı olabileceğinden kaçınılması gerekebilir.