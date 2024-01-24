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        Haberler Yaşam Migrenin gizli düşmanları: Hangi gıdalar baş ağrısını tetikliyor?

        Migrenin gizli düşmanları: Hangi gıdalar baş ağrısını tetikliyor?

        Migren, birçok kişinin günlük yaşamını ciddi ölçüde etkileyen bir baş ağrısı türüdür. Yapılan bazı çalışmalar sonucunda migren atağını tetikleyen unsurlar arasında gıdaların da önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı. Bu gıdaların listesi, baş ağrısıyla mücadele edenler için dikkate değer olabilir. İşte, sizin için migreni tetikleyen bazı gıdalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 10:42 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:42
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        Migren, auralı ve aurasız olmak üzere ikiye ayrılan bir baş ağrısı çeşididir. Yapılan araştırmalar sonucunda, bazı gıdaların migreni tetikleyebileceği biliniyor. Pennsylvania Baş Ağrısı Merkezi'nin kurucusu Lee Peterlin’e göre, gıda tetikleyicileri kişiden kişiye değişiyor ancak ortak olarak tetikleyici gıdalar da mevcuttur. İşte, bu yüzden yaygın olarak kabul edilen migren tetikleyici bazı gıdalara dair detaylar...

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        FAZLA KAFEİN TÜKETİMİ

        Nutrients dergisinin 2021 tarihli bir incelemesine göre, kafein bir yandan tetikleyici, diğer yandan da tedavi edici özelliğiyle uzun yıllardan beri migrenle ilişkilendiriliyor. Çalışmaya göre; aşırı kafein kullanımı, migrene yol açabilir ve kafeinin aniden kesilmesi migren ataklarını tetikleyebilir.

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        ESKİ PEYNİRLER

        2012 yılında Nöroloji Bilimleri dergisinde yayınlanan araştırmada, eski peynirin migreni tetikleyen en yaygın gıdalardan biri olduğunu tespit etti. Amerika’daki kadın sağlığı bürosuna göre eski peynirler, tiramin adı verilen bileşiği içeren gıdalar arasında yer alıyor. Bu bileşik, vücuttaki nörotransmitterlerle etkileşime girerek migrene yol açabileceğinden migren hastaları eski peynirlerden uzak durmalıdır.

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        İŞLENMİŞ ETLER

        North Carolina Üniversitesi’nde nörolog doktor olan Rebecca Traub; sosisler ve hindi sandviç gibi yiyeceklerin bile migreni tetikleyebileceğini söyledi. Ayrıca Amerikan Migren Derneği’ne göre bu etler, migren için ortak gıda tetikleyicileri arasında gösterilen sodyum nitrat adlı koruyucuyu içerdiğinden tüketilmemelidir.

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        MSG

        MSG olarak bilinen monosodyum glutamat, birçok gıda ve gıda katkı maddesinde bulunan sodyum tuzudur. Doğal olarak domateslerde bulunan bu bileşik, aynı zamanda lezzet arttırıcı olarak ketçap ve barbekü sosta da kullanılır. Birleşik Devletler Ulusal Tıp Kütüphanesi’nde 2016 yılında yayınlanan bir araştırmada, bu bileşenin migren için potansiyel bir tetikleyici olduğu bulundu, yani herkesin değil ama bazı kişilerin MSG’ye karşı duyarlılığı olabileceğinden kaçınılması gerekebilir.

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        TURUNÇGİLLER

        Sefalalji dergisinde yaklaşık 26 bin kadın üzerinde yapılan 2016 yılı tarihli araştırmada, turunçgillerin auralı migren için önemli potansiyel tetikleyiciler olduğu ancak aurasız migren için geçerli olmadığı belirtildi.

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        YAPAY TATLANDIRICI

        Aspartam, yapay tatlandırıcılardan birisidir. Bir tıp fakültesinde nörolog olan Louise Klebanoff’a göre, migren hastalarının beslenmelerinden çıkarmalarını gereken ilk gıda, bu tatlandırıcıdır. Düşük kalorili olan bu tatlandırıcılardan kaçınmak istiyorsanız gıda etiketlerini okuyarak diyet gazlı içecekler ile kahvaltılık gevrekler dahil olmak üzere bazı paketlenmiş yiyecek ve içeceklerden uzak durabilirsiniz.

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        ALKOL

        Avrupa Nöroloji Dergisi'nde 2018 yılında 2107 migren hastası üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, alkollü içeceklerin migren hastalarının yaklaşık yüzde 35’ini tetiklediği görüldü. Ayrıca bazı çalışmalarda, alkol içmenin dehidrasyona yol açarak baş ağrısına neden olabileceği bulundu.

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        FINDIK

        Migren Bozuklukları Derneği, fındıkları fenilalanin içeren bir gıda olduğundan ortak migren tetikleyicileri arasına alır. Ancak bu yiyeceğin herkesi etkilediğine dair bir bulgu yoktur. Doktor Klebanoff’a göre, bir avuç fenilalanin bulunduran kuruyemiş yedikten sonraki 4 ile 12 saat içinde başınız ağrıyorsa bu kuruyemişin tetiklemiş olacağı söylenebilir.

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        ÇİKOLATA

        2012 yılındaki Nörolojik Bilimler araştırması çikolatayı migreni tetikleyen en yaygın gıdalardan biri olarak tanımladı ancak 2020 yılından itibaren yapılan çalışmalar sonucunda çikolata, sadece potansiyel migren tetikleyiciler arasındadır. Ayrıca bazı uzmanlar, tatlılara duyulan özlemin yaklaşmakta olan migrenin nedeni değil, belirtisi olduğunu düşünüyor.

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        GIDALARIN MİGRENE NEDEN OLDUĞUNU NASIL ANLAYABİLİRSİNİZ?

        Migreninize neyin sebep olduğunu belirlemenize yardımcı olmak için doktor Traub; bir takvimde veya günlükte, bir baş ağrısı günlüğü tutmanızı önerdi. Bu günlükte migreninizi, atağın şiddetini, tükettiğiniz yiyecekleri ve aldığınız ilaçları kaydederseniz sizi tetikleyen yiyecekleri bulabilirsiniz. Ancak yine de kendi başınıza teşhis koymanız çok doğru olmayacağından bir uzmandan destek almalısınız.

        Kaynak: American Migraine Foundation, Health, Neurology Sciences, National Library of Medicine, European Journal of Neurology, Women’s Health

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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