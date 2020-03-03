Reuters

Migros 2019'da 492 milyon lira zarar açıkladı. Yabancı para cinsi yüksek borcu bulunan şirketin bilançosu, kur hareketlerinden etkileniyor. Şirket 2018 yılında da 836 milyon lira zarar etmişti. Migros'un dün akşam KAP'A bildirdiği finansal sonuçlarına

göre, 2019 yılında finansman giderleri 1.26 milyar lira olarak gerçekleşti. Hasılatı ise yüzde 24 artışla 23. 2 milyar lira oldu.

BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ

Migros yatırımcı sunumunda yer alan bilgiye göre, 2020 için yüzde 15-16 olan konsolide satış büyüme beklentisini yüzde 16-18'e yükselterek yukarı yönlü revize etti. Şirketin FAVÖK marjı beklentisi ise yüzde 8-8.5 seviyesinde öngörüldü. Migros 2020'de 120 yeni mağaza açmayı planlarken; yatırım harcamalarının konsolide bazda yaklaşık 400 milyon lira olması bekleniyor.