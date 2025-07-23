Migros “2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı”nı yerel kooperatiflerle kutladı

Migros, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen “2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı” kapsamında yerel kooperatifleri bir araya getirdi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yerel kooperatifler stant açarak ürünlerini sergiledi. Stantları ziyaret edenler, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen özgün tatları yakından tanıma imkânı buldu.

Ekinliğe katılan Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü temsilcileri, açılan stantları ziyaret etti ve üreticilerden bilgi aldı.

“KOOPERATİFÇİLİK KÜLTÜRÜ EKONOMİK KALKINMANIN VE SOSYAL DAYANIŞMANIN TEMELİ”

Yerel üretimin güçlenmesi, milli ekonominin kalkınmasına verilen her katkının ekonomimiz için olduğu kadar sosyal refah adına da önem taşıdığına dikkat çeken Migros Grubu Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, “Kooperatifçilik kültürü ekonomik kalkınmanın ve sosyal dayanışmanın temeli. Yerel üretimin güçlendirilmesi ve kayıtlı ekonominin desteklenmesi açısından kooperatiflerin organize perakendeyle kurduğu bağ son derece kıymetli. Migros olarak, kooperatiflerle kurduğumuz iş birlikleri sayesinde onların pazara erişimini kolaylaştırıyor, kalite kriterlerini geliştirerek doğru ve sürdürülebilir üretim yapmalarına destek oluyoruz. Diğer yandan bu iş birlikleri sadece ekonomik kalkınmaya değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmaya da güçlü bir katkı sunuyor. 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı çerçevesinde düzenlediğimiz bu özel buluşma, üreticilerle tüketicileri bir araya getirerek, yerel değerlerin daha geniş kitlelerle paylaşılmasına vesile oldu” dedi.