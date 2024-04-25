Mihra isminin anlamı nedir? Mihra ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Mihra isminin analizi

Anne ve baba adaylarının bebek sahibi olmayı keyifle ve heyecanla bekledikleri dönemlerde birçok hazırlık yapması gerekir. Bunlardan biri de çocuğun adını koymaktır. Doğacak çocuğa konulan isim, onun hayatı boyunca kullanacağı ve belki de karakterine etki edecek isimdir. Günümüzde birçok ebeveyn, bebek beklediği dönemde isim konusunu çok ciddiye alır. Bebeğinize yeni bir isim bulma sürecinde ilginizi Mihra ismi çekmiş olabilir. Mihra isminin anlamı nedir, numerolojideki sayısı kaç ve Kur’an’da geçiyor mu? Devamı aşağıda…

MİHRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Aklınızdan “Mihra isminin anlamı nedir? “sorusu geçiyor olabilir. Bu ismin son derece olumlu anlamları olduğundan birçok kişi çocuğuna bu ismi koyar ve popülerleştiği için ebeveyn adaylarının dikkatini çeker. Mihra isminin anlamı TDK’da şöyle verilmiştir;

REKLAM

Böğürtlen

Sevgi dolu

Nazik

Hoşgörü

İyiliksever

Ülkemizde Mihra ismi sıkça kullanılır. Bu ismi Türkiye’de genel olarak 564 kişi kullanmaktadır. Diğer veriler ise aşağıda derlenmiştir;

İstanbul: 117 kişi

İzmir: 24 kişi

Ankara: 25 kişi

MİHRA ADININ ÖZELLİKLERİ NELER?

Mihra adını taşıyan kişilerin tam bir işkolik olduğu bilinir. Enerjileri kolay kolay tükenmeyen bu kişiler, işlerine sıkı sıkıya bağlanır ve aklındaki projeleri bitirmeden rahat bir nefes alamazlar. Erva adını taşıyan kişilerin uykuya bağlı olduğu çok söylenemez ancak ev hayatını severler. Bunun yanı sıra iş hayatlarına önem verdikleri kadar maddi konuları da öncelik sırasında baş sıraya koyarlar. Ek olarak arkadaşlık ve dostluk gibi kavramlar onlar için oldukça önemlidir. Ailelerine bağlılıkları da dikkat çekicidir.