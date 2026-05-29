        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Mikel Arteta: Hırsımız daha da büyüdü!

        Mikel Arteta: Hırsımız daha da büyüdü!

        UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşacak Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 22:25 Güncelleme:
        "Hırsımız daha da büyüdü!"

        UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla karşılaşacak İngiltere temsilcisi Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, büyük finale hazır olduklarını ve kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.

        İspanyol teknik adam, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da yarın TSİ 19.00'da başlayacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Takımının final maçına hazırlık sürecinin iyi geçtiğini aktaran Arteta, "Son derece odaklanmış durumdayız. Sergilediğimiz performansla burada olmayı hak ettik. Yarın sahada da kazanmak için mücadele etmemiz gerekecek." dedi.

        Kulübün 140 yıllık tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanma ihtimaliyle ilgili 44 yaşındaki teknik direktör, "Arsenal gibi bir kulüpte yeni bir tarih yazmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Amacımız bu ve bu yüzden hepimiz bu kadar heyecanlıyız. Bunu gerçekleştirmek için içimizde muazzam bir arzu var." şeklinde görüş belirtti.

        Geçen sezon PSG'ye yarı finalde elenmelerini oyuncularını motive etmek için kullanıp kullanmadığının sorulması üzerine Arteta, "Geçen sezon PSG ile yaptığımız 3 maçtan çıkardığımız dersleri ve örnekleri kullandık. Oradan alınacak çok şey var. Ancak bizim de farklı bir şekilde geliştiğimiz bir gerçek. Onlar da farklı bir şekilde gelişti. Senaryo da şu an daha farklı. Bazı dersler çıkardık, daha iyi yapmamız gereken bazı şeyler var ve bunların yarın sahaya yansıyacağından eminim. O maçları tekrar izlediğimde gördüklerimden çok memnun kalmıştım. Finalin kapısından döndüğümüz pek çok anda ne kadar yakın olduğumuz ve ne kadar şanssız olduğumuz konusundaki hissiyatım daha da pekişti. Yarın kesinlikle farklı bir oyun oynanacak." diye konuştu.

        Genç teknik adam, takımında istek ve motivasyonu gördüğünü belirterek, "Etrafıma baktığımda, hepsinin bu maçta oynamak için duyduğu o coşkuyu ve arzuyu görüyorum. Bu, futbol dünyasındaki en büyük maç ve herkes bunun bir parçası olmak istiyor. Oyuncularımın hepsi ne gerektiğini ve ihtiyaç duyulduğunda etki etmek için her bir oyuncunun ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlıyor." ifadelerini kullandı.

        "ŞU ANKİ ŞAMPİYON ONLAR VE BİZ DE O KUPAYI ONLARDAN ALMAK İÇİN BURADAYIZ"

        Mikel Arteta, Şampiyonlar Ligi kupasını son şampiyonun elinden almak için Budapeşte'ye geldiklerini söyledi.

        Arteta, PSG'nin favori görüldüğünün söylenmesi üzerine, "Onlar kupanın son sahibi. O kupayı kaldırma hakkını en son elde eden onlardı. Şu anki şampiyon onlar ve biz de o kupayı onlardan almak için buradayız." dedi.

        Takımının kazanma arzusunun üst seviyede olduğunu anlatan Arteta, "Premier Lig'i kazanmak harika bir şey. Bunu başardık, hak ettik. Premier Lig'de 22 yıl sonra buna ulaşmak için çok uzun süre savaştık. Ancak şimdi önümüzde bunu tekrarlamak için başka bir fırsat daha var. Turnuvadaki yolculuğumuz yarın da bunu başarabilecek güçte olduğumuzu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

        "LUIS ENRIQUE BİR İLHAM KAYNAĞI"

        Mikel Arteta, vatandaşı ve rakibi Luis Enrique'nin kendisi için bir ilham kaynağı olduğunu söyledi.

        PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin Arsenal'i ve kendisini övmesiyle ilgili Arteta, "Luis, futbolculuk döneminden beri her zaman bir referans noktası olmuştur. Çok özel bir oyuncuydu, sonrasında da teknik direktör oldu. İspanya'dan ayrılıp yurt dışına gidişi, ardından geri dönüşü ve yaptıklarına bakın. Özellikle PSG'de yaptıkları ortada. Her yerde onun parmak izlerini görebiliyorsunuz. Kimlik, mantalite, oyuncuların davranış şekli, oynayış tarzları var. O bir ilham kaynağı oldu ve yarın saha kenarında birbirimize karşı mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        "HIRSIMIZ DAHA DA BÜYÜDÜ"

        Arsenal Teknik Direktörü Arteta, Premier Lig şampiyonluğunun daha büyük başarılar için basamak olması gerektiğini savundu.

        Arteta, "Premier Lig şampiyonluğunu kazandığınız için üzerindeki baskı biraz olsun kalktı mı?" şeklindeki soruyu, "Hırsımız daha da büyüdü. Birini kazandık ve ikincisini de istiyoruz. Sürekli konuştuğumuz şey de bu. Bu başarı, daha büyük hedeflere ulaşmak ve daha fazlasını hedeflemek için bir basamak olmalı. Takım buna fazlasıyla hakim çünkü son 2-3 sezondur bu turnuvada sergilediği tarzla, bu sezon yaptıklarımızla bunu gösterdi. Oyuncularımın sahaya çıkıp bunu başaracağımıza dair kendilerine sonsuz güvenmelerini istiyorum." şeklinde yanıtladı.

        Arsenal'in efsane teknik direktörü Arsene Wenger ile görüşmediğini aktaran 44 yaşındaki teknik adam, "Doğrudan bir iletişimimiz olmadı çünkü Arsene, işlerin gidişatına dahil olmak ya da engel teşkil etmek istemez. Ancak hepimizin ne hissettiğini biliyorum. Bu pozisyonda bulunmuş pek çok eski oyuncuyla da konuştum ve herkes bizi destekliyor. Kulüp olarak daha önce hiç yapmadığımız yeni bir şeyi yazmak adına bu büyük bir fırsat. Bizim de yapmak istediğimiz şey tam olarak bu." ifadelerini kullandı.

