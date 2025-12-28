Habertürk
        Haberler Spor Futbol İtalya Milan: 3 - Hellas Verona: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Milan: 3 - Hellas Verona: 0 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 17. haftasında Milan, evinde Hellas Verona'yı 3-0 mağlup etti. 48 ve 53'te (p) attığı gollerle Milan'ın galibiyetinde rol oynayan Christopher Nkunku, Serie A'da ilk kez fileleri havalandırdı. Bu sonucun ardından ardından Milan puanını 35'e yükselterek maç fazlasıyla lider olurken, Hellas Verona ise 12 puanda kaldı.

        Giriş: 28.12.2025 - 17:35 Güncelleme: 28.12.2025 - 17:38
        Nkunku siftah yaptı, Milan kazandı!
        İtalya Serie A'nın 17. haftasında Milan, Hellas Verona'yı konuk etti. San Siro'da oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Milan oldu.

        Milan, ilk yarısı uzun süre sessiz geçilen maçta 45+1. dakikada Christian Pulisic'in attığı golle soyunma odasına 1-0 öne gitti.

        Ev sahibi Milan, 48. dakikada Christopher Nkunku'nun penaltıdan attığı golle 2-0'ı buldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Nkunku, bu sezon Serie A'da ilk kez gol sevinci yaşadı.

        NKUNKU BİR DAHA ATTI

        Serie A'da ilk kez gol sevinci yaşayan Nkunku, 53. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ve Milan, Verona karşısında skoru 3-0'a getirdi.

        Maçta başka gol olmadı ve Milan, sahasında Hellas Verona'yı 3-0 mağlup etti.

        Hellas Verona'da Galatasaray'dan transfer edilen Victor Nelsson 90, Beşiktaş'tan kadroya katılan Al-Musrati 85 dakika sahada kaldı. Nelsson, Milan'ın ikinci golü öncesi penaltıya sebep olan isim oldu.

        Geçen hafta yaşadığı puan kaybından sonra yeniden kazanan Milan, bu sonuçla ligde 35 puana yükseldi. İki haftalık galibiyet serisi sonrası kaybeden Verona, 12 puanda kaldı.

        Milan, ligdeki bir sonraki maçında Cagliari deplasmanına gidecek. Hellas Verona, sahasında Torino'yu ağırlayacak.

        Bolu Dağı Tüneli çıkışında zincirleme kaza

        Bolu Dağı Tüneli çıkışında zincirleme trafik kaza meydana geldi 

