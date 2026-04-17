Milan Skriniar: Bizim için zor bir durum

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Milan Skriniar, maçın ardından konuştu.

"BİZİM İÇİN ZOR BİR DURUM"

Rizespor karşısında alınan beraberliğin gelecek haftaki derbiyi nasıl etkileyeceği sorusuna cevap veren Skriniar, "Bilemiyorum." dedi.

Skriniar, "Böylesine bir sondan sonra konuşmak çok zor. İyi oynadık, pozisyonlar ürettik. Geriye düştükten sonra maçı çevirdik ama son saniyede başımıza böyle bir şey geldi. Bizim için zor bir durum. Söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok." diye konuştu.