Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Milan Skriniar: Bizim için zor bir durum

        Milan Skriniar: Bizim için zor bir durum

        Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. Mevcut durumun zorluğuna dikkat çeken Skriniar, "İyi oynadık, pozisyonlar ürettik. Geriye düştükten sonra maçı çevirdik ama son saniyede başımıza böyle bir şey geldi. Bizim için zor bir durum. Söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 23:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bizim için zor bir durum"

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Milan Skriniar, maçın ardından konuştu.

        "BİZİM İÇİN ZOR BİR DURUM"

        Rizespor karşısında alınan beraberliğin gelecek haftaki derbiyi nasıl etkileyeceği sorusuna cevap veren Skriniar, "Bilemiyorum." dedi.

        Skriniar, "Böylesine bir sondan sonra konuşmak çok zor. İyi oynadık, pozisyonlar ürettik. Geriye düştükten sonra maçı çevirdik ama son saniyede başımıza böyle bir şey geldi. Bizim için zor bir durum. Söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok." diye konuştu.

