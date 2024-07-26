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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Milli boksör Tuğrulhan Erdemir doping davasını kaybetti, olimpiyatlardan elendi! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Milli boksör Tuğrulhan Erdemir doping davasını kaybetti, olimpiyatlardan elendi!

        2023 yılında Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda 71 kiloda bronz madalya alarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan Tuğrulhan Erdemir, CAS'ta devam eden davasını kaybetti ve olimpiyatta kuraya giremeden elendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 10:36 Güncelleme: 26.07.2024 - 10:36
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        Olimpiyat öncesi 'boks'ta doping şoku!
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        2024 Paris Olimpiyat Oyunları için Fransa’da bulunan milli boksör Tuğrulhan Erdemir, dün yapılan tartıya alınmayınca dopingden ceza aldığı öğrenildi.

        Çekilen kuralarda milli sporcunun adının listelerde olmadığı ortaya çıkınca, davasının sonuçlandığı ve Erdemir’in doping cezası aldığı öğrenildi.

        Böylece Türkiye Paris’te ilk firesini boks branşında yaşamış oldu.

        SÜREÇ NASIL YAŞANDI?

        Tuğrulhan Erdemir'den 17 Şubat 2024'teki yarışmada test sırasında alınan bir numunenin yasaklı madde "hidroklorotiyazid" için Atipik bulguya rastlanmıştı. Hidroklorotiyazid maddesinin 2024 WADA Yasaklılar listesinde diüretik ve maskeleme maddesi olarak yasaklanmıştı.

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        Soruşturma sonunda ATF'nin bir farmasötik üründen kaynaklanan kasıtsız kontaminasyondan kaynaklandığına dair bir kanıt olmadığı sonucuna vardı.

        WADA Paydaş Bildirimi uyarınca, ITA bu nedenle ATF'yi Olumsuz Analitik Bulgu (AAF) 3 olarak takip etti ve sporcuyu Uluslararası Boks Birliği (IBA) Anti-Doping Kuralları (IBA ADR) Madde 2.1 uyarınca bir anti-doping kuralı ihlali (ADRV) ile suçladı.

        ITA davayı CAS ADD'ye havale etti ve sporcuya IBA ADR'nin 7.4.2. maddesi uyarınca geçici bir uzaklaştırma uyguladı. Sporcu daha sonra CAS ADD'den geçici uzaklaştırmanın kaldırılmasını talep etti.

        CAS ADD, 24 Temmuz 2024 tarihinde, geçici men cezasına ilişkin tam teşekküllü bir duruşmanın ardından, Tuğrulhan Erdemir'e verilen ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na da uzanan geçici men cezasını onaylayan ve sürdüren bir karar verdi.

        Ancak sporcunun yargılaması devam ettiği için Paris Olimpiyat Oyunlarında yarışmasına izin verilmedi. Konu ile ilgili Türkiye Boks Federasyon başkanı Eyüp Gözgeç’in resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

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