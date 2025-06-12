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        Haberler Spor Diğer Güreş Milli güreşçi Eylem Engin, Avrupa şampiyonu! - Diğer Haberleri

        Milli güreşçi Eylem Engin, Avrupa şampiyonu!

        Milli güreşçi Eylem Engin, 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 23:13 Güncelleme: 12.06.2025 - 23:13
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        Eylem Engin, Avrupa şampiyonu!
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        Kuzey Makedonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli kadın güreşçiler 2 madalya kazandı.

        Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre başkent Üsküp'teki organizasyonda kadınlar kategorisinde müsabakalar yapıldı.

        Milli güreşçi Eylem Engin, 73 kilo finalinde Litvanyalı Greta Tverskyte'yi 6-4 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

        Kıymet Rümeysa Tezcan ise 65 kiloda Polonyalı Zuzanna Horbik'i 6-3 yenerek bronz madalya elde etti.

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