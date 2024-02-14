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        Haberler Spor Diğer Güreş Milli güreşçi Murat Fırat bronz madalya kazandı - Diğer Haberleri

        Milli güreşçi Murat Fırat bronz madalya kazandı

        Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda Murat Fırat, Ermeni rakibi Slavik Galstyan'ı 5-4 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 20:26 Güncelleme: 14.02.2024 - 20:26
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        Murat Fırat'tan bronz madalya!
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        Milli güreşçimiz Murat Fırat, 67 kilo üçüncülük müsabakasında Ermeni rakibi Slavik Galstyan'ı 5-4 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

        Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda mindere çıkan Murat Fırat, ilk turda Avrupa şampiyonu Polonyalı Mateusz Bernatek'i (5-1) yendi. İkinci turda Arnavut rakibi Gteje Prenga'yı (10-0) teknik üstünlükle mağlup eden Fırat, çeyrek finalde de Ermeni asıllı Fransız Gagik Snoyan'ı eleyerek yarı finale yükseldi. Bu turda Rus Ruslan Bichurin'e 5-4 yenilen Murat Fırat, üçüncülük maçında Ermeni rakibi Slavik Galstyan ile karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadelenin ardından milli güreşçi minderden 5-4 galip ayrılarak Avrupa üçüncüsü oldu.

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