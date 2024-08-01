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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, Paris 2024'e veda etti - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, Paris 2024'e veda etti

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, bireyselde ilk turda ABD'li rakibine kaybederek olimpiyatlara veda etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 12:48 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:48
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        Abdullah Yıldırmış ilk turda veda etti!
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        Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda Muhammed Abdullah Yıldırmış, klasik yay son 64 turunda ABD'li Brady Ellison ile karşılaştı.

        Rakibine 29-27, 28-28, 30-28 ve 28-28'lik setler sonucunda 6-2 yenilen milli sporcu, oyunlara veda etti.

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Muhammed Abdullah Yıldırmış, Mete Gazoz ve Ulaş Berkim Tümer'in yer aldığı Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazanmıştı.

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