Milli Piyango yılbaşı çekilişi, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecanla karşılandı. Bu yılki çekilişte büyük ikramiye tam 600 milyon TL olarak belirlendi. Çekiliş, 31 Aralık akşamı saat 18.30’da başladı ve milyonlarca vatandaş umutla sonuçları beklemeye koyuldu. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı doğru tahmin edenlere ne kadar ödül veriliyor? Son 3 rakama çıkan ödül miktarıyla ilgili detaylar haberimizde...