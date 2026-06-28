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        Haberler Spor Motor Sporları Milli sporcu Ali Türkkan, Acropolis Rallisi’nde kaza geçirdi!

        Milli sporcu Ali Türkkan, Acropolis Rallisi’nde kaza geçirdi!

        Milli rallici Ali Türkkan, Acropolis Rallisi'nde kaza geçirdi. Sürücü Ali Türkkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken co-pilot Oytun Albayrak ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 12:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ali Türkkan, Acropolis Rallisi'nde kaza geçirdi!

        Milli rallici Ali Türkkan ile co-pilotu Oytun Albayrak, Yunanistan'da düzenlenen Acropolis Rallisi'nde kaza yaparak yarış dışı kaldı.

        Organizasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Türkkan-Albayrak ikilisinin aracının burnu, etabın 12. kilometresindeki atlama bölümünde zemine çarptı. İlk yardım ekiplerinin kaza yerine ulaşması amacıyla yarış bir süre durduruldu.

        Sürücü Ali Türkkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken co-pilot Oytun Albayrak ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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