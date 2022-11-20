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Milli takımdan ayrılan antrenör Giovanni Guidetti'nin eşi görenleri şaşırttı! Meğer Türk voleybolcu ile evliymiş!

Geçtiğimiz günlerde 2017 yılından beri çalıştırdığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan ayrıldığını açıklayan başarılı antrenör Giovanni Guidetti'nin eşi görenleri şaşırttı. Meğer İtalyan antrenör Türkiye'nin en başarılı voleybolcularından biriyle evliymiş.

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  • Milli takımdan ayrılan antrenör Giovanni Guidetti'nin eşi görenleri şaşırttı! Meğer Türk voleybolcu ile evliymiş!

    A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevinden ayrılan Giovanni Guidetti, görevinden ayrılınca özel hayatıyla gündeme geldi. Guidetti'nin eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
  • Milli takımdan ayrılan antrenör Giovanni Guidetti'nin eşi görenleri şaşırttı! Meğer Türk voleybolcu ile evliymiş!

    A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevinden ayrılan Giovanni Guidetti, veda mesajı yayımladı.
  • Milli takımdan ayrılan antrenör Giovanni Guidetti'nin eşi görenleri şaşırttı! Meğer Türk voleybolcu ile evliymiş!

    İtalyan başantrenör, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:
  • Milli takımdan ayrılan antrenör Giovanni Guidetti'nin eşi görenleri şaşırttı! Meğer Türk voleybolcu ile evliymiş!

    "Türkiye bana sahip olduğum en değerli şeyleri verdi. Eşimi bu ülkede tanıdım, kızım bu ülkede dünyaya geldi. Bu ülke bana saha içinde bir kariyer, saha dışında çok mutlu bir hayat hediye etti. Her gün “Bu güzel ülkeye neler verebilirim?” diye düşündüm. 2017 yılında yolum Filenin Sultanları ile kesişti. 3 Avrupa Şampiyonası’nda madalya kazandık, Milletler Ligi’nde üç kez madalya kürsüsüne çıktık, Olimpiyat Oyunları’na katıldık ve 5. sırayı elde ettik. Hep birlikte yaptık bunu. Hep birlikte Türkiye’yi dünya sıralamasında 15 numaradan 7 numaraya taşıdık. Bu ülkenin bana yaşattığı her güzel duyguya saha içinde en iyisini yapmaya çalışarak karşılık vermek istedim. Beş yıllık süre boyunca birlikte ter döktüğümüz tüm sporculara, milli takıma emek veren tüm profesyonellere, Voleybol Federasyonu’nun değerli yöneticilerine, maçlarımıza gelen taraftarlara, bizi takip eden basın mensuplarına ve adını unuttuğum herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Filenin Sultanları’nı iyi bir taraftar olarak gururla takip edeceğim. Bu ülkenin güçlü kadınlarının her zaman en iyisini yapacağını biliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim."
  • Milli takımdan ayrılan antrenör Giovanni Guidetti'nin eşi görenleri şaşırttı! Meğer Türk voleybolcu ile evliymiş!

    İşte İtalyan antrenör Giovanni Guidetti ve eşi Bahar Toksoy...
  • Milli takımdan ayrılan antrenör Giovanni Guidetti'nin eşi görenleri şaşırttı! Meğer Türk voleybolcu ile evliymiş!

    Kariyerlerinde başarılı olan çift 2013 yılında evlenmiştir.
  • Milli takımdan ayrılan antrenör Giovanni Guidetti'nin eşi görenleri şaşırttı! Meğer Türk voleybolcu ile evliymiş!

    Bahar Toksoy ve Giovanni Guidetti'nin 2016 doğumlu Alison Yaz adında kızları vardır.
  • Milli takımdan ayrılan antrenör Giovanni Guidetti'nin eşi görenleri şaşırttı! Meğer Türk voleybolcu ile evliymiş!

    BAHAR TOKSOY BAŞARILARI

    2007-2008 Challenge Cup Şampiyonluğu / Altın Madalya

    2009 XVI. Akdeniz Oyunları / Gümüş Madalya

    2010 Avrupa Ligi / Bronz Madalya

    2010-2011 Gran Prix Avrupa Şampiyonası Elemeleri En İyi Blok Oyuncusu

    2010/2011 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu VakıfBank

    2011 Avrupa Ligi / Gümüş Madalya

    2011 Avrupa Şampiyonası En İyi Servis Atan Oyuncu - Türkiye

    2011 Avrupa Şampiyonası / Gümüş Madalya

    2011 FIVB Bayanlar Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği VakıfBank

    2011 FIVB Bayanlar Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Servis Oyuncusu

    2011/2012 Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi İkinciliği VakıfBank Spor Kulübü

    2012 World Grand Prix Finalleri / Bronz Madalya

    2012/2013 Türkiye Kupası Şampiyonluğu VakıfBank Spor Kulübü

    2012/2013 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu VakıfBank Spor Kulübü

    2012/2013 Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu VakıfBank Spor Kulübü

    2012/2013 Türkiye Ligi Final Serisi En İyi Blok Oyuncusu

    2012/2013 Voleybol Bayanlar Süper Kupası Şampiyonluğu VakıfBank Spor Kulübü

    2013 XVII. Akdeniz Oyunları / Gümüş Madalya

    2013 FIVB Bayanlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu VakıfBank Spor Kulübü

    2013/2014 Türkiye Kupası Şampiyonluğu VakıfBank Spor Kulübü

    2013/2014 Avrupa Şampiyonlar Ligi İkinciliği VakıfBank Spor Kulübü

    2013/2014 Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu VakıfBank Spor Kulübü

    2013/2014 Voleybol Bayanlar Süper Kupası Şampiyonluğu VakıfBank Spor Kulübü

    2014/2015 Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü VakıfBank Spor Kulübü

    2014/2015 Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi İkinciliği VakıfBank Spor Kulübü
  • Milli takımdan ayrılan antrenör Giovanni Guidetti'nin eşi görenleri şaşırttı! Meğer Türk voleybolcu ile evliymiş!

    Sevilen çift voleybol hakkındaki bilgilerini paylaşabilmek, yeni öğrenciler yetiştirebilmek için Bahar Toksoy Guidetti Akademi'yi kurmuştur.
  • Milli takımdan ayrılan antrenör Giovanni Guidetti'nin eşi görenleri şaşırttı! Meğer Türk voleybolcu ile evliymiş!
  • Milli takımdan ayrılan antrenör Giovanni Guidetti'nin eşi görenleri şaşırttı! Meğer Türk voleybolcu ile evliymiş!
  • Milli takımdan ayrılan antrenör Giovanni Guidetti'nin eşi görenleri şaşırttı! Meğer Türk voleybolcu ile evliymiş!

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