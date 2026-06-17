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        Haberler Spor Tenis Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de WTA 125 turnuvasında çeyrek finale yükseldi

        Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de WTA 125 turnuvasında çeyrek finale yükseldi

        Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen WTA 125 Figueira Da Foz Ladies Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 19:08 Güncelleme:
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        Ayla Aksu, Portekiz'de çeyrek finale yükseldi!

        Portekiz'de düzenlenen WTA 125 Figueira Da Foz Ladies Turnuvası'nda mücadele eden milli raket Ayla Aksu, çeyrek final biletini aldı.

        Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Ayla Aksu, Figueira da Foz kentindeki organizasyonun ilk turunda Meksikalı Ana Sofia Sanchez'i 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

        İkinci turda ABD'li Sachia Vickery ile eşleşen Ayla Aksu, rakibinin maçtan çekilmesinin ardından kariyerinde ilk kez WTA 125 turnuvasında çeyrek finale çıktı.

        Milli tenisçi Ayla Aksu, çeyrek finalde Belçikalı Jeline Vandromme ile İsviçreli Valentina

        Ryser​​​​​​​ karşılaşmasının galibiyle oynayacak.

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