Milli tenisçi Zeynep Sönmez, büyük ödüle aday!

Zeynep Sönmez, 2024 Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Ödülleri'nde yılın en iyi çıkış yapan oyuncusu kategorisinde adaylar arasına girdi.

WTA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Zeynep, bu sezonki performansı sayesinde Yeni Zelanda'dan Lulu Sun, Rusya'dan Erika Andreeva, Slovakya'dan Rebecca Sramkova ve İngiltere'den Sonay Kartal ile beraber ödüle aday gösterildi.