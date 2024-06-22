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        Haberler Spor Diğer Yüzme Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa şampiyonu oldu - Diğer Haberleri

        Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa şampiyonu oldu

        Sırbistan'nın başkenti Belgrad kentinde 17-23 Haziran tarihlerinde düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama finalinde 26.92'lik derecesiyle altın madalya kazanarak şampiyon oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 21:20 Güncelleme: 22.06.2024 - 21:20
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        Emre Sakçı Avrupa şampiyonu!
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        Milli yüzücü Emre Sakçı, Sırbistan’nın başkenti Belgrad kentinde 17-23 Haziran tarihlerinde düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda 50 metre kurbağalama finalinde 26.92'lik derecesiyle altın madalya kazanarak şampiyon oldu.

        Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde yer alan milli sporcu Emre Sakçı, Sırbistan’nın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda birinci oldu. Şampiyonada 50 metre kurbağalama finalinde 26.92'lik derece elde eden milli yüzücü, ilk sırayı alarak şampiyonluğa uzandı.

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