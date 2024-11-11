Milot Rashica, milli takım kadrosundan çıkarıldı!

Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, Kosova Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Kosova Milli Takımı Teknik Direktörü Franco Foda, Milot Rashica'nın sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

"RASHICA KADRODA OLMAYACAK"

Foda yaptığı açıklamada, "Maalesef bazı sakatlıklarımız var. Milot Rashica, Leart Paçarada ve Bersant Celina bizimle birlikte olamayacak." ifadelerini kullandı.

RASHICA'DA SON DURUM

Rashica, Beşiktaş Sağlık Heyeti'nin Kosova Milli Takımı Sağlık Heyeti ile yaptığı görüşmelerin ardından tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldı.

Rashica, bir önceki milli arada yaşadığı kas sakatlığının ardından sahaya dönüş süreci doğrultusunda Başakşehir karşısında da 20 dakika süre aldı.

Başakşehir maçında da herhangi bir sorun yaşamadı.

Ancak milli arada yeni bir sakatlık riski oluşmaması ve tam olarak hazır hale gelmesi için Kosova Milli Takımı sağlık heyeti ile de yapılan görüşmelerin ardından aday kadrodan çıkarıldı.