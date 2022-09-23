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Mir kart sistemi nedir? Mir ödeme sistemi ne demek? Mir Kart kullanan ülkeler hangileri?

Mir ile çalışan kartları kabul eden iki Türk bankası Rus ödeme sistemi ile olan finansal işlemleri durdurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İki özel Türk bankası mir ödeme sistemiyle bağlantılı işlemleri desteklemediklerini açıklamasının akabinde "Mir kart sistemi nedir? Mir ödeme sistemi ne demek? Mir Kart kullanan ülkeler hangileri?" soruları gündeme geldi. İşte detaylar…

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  • Mir kart sistemi nedir? Mir ödeme sistemi ne demek? Mir Kart kullanan ülkeler hangileri?

    2017 Mayıs ayında Rusya Merkez Bankası tarafından kurulan Mir sistemi ülkeler arasında sorun yaşanmasına neden oldu. Visa ve Mastercard sistemlerine benzeyen Mir ödeme sistemi, elektronik para transferi için kullanılıyor. Rusya üzerinde küresel finansal baskıyı artırmak için Mir ödeme sistemi ülkeler tarafından askıya alınmaya başladı. Ancak Türkiye'de üç kamu bankası Mir kartlarla işleme hala izin verirken iki özel banka tüm finansal işlemleri durdurdu. Peki, ülkeler arasında soruna neden olan Mir kart sistemi nedir? Mir ödeme sistemi ne demek? Mir Kart kullanan ülkeler hangileri?
  • Mir kart sistemi nedir? Mir ödeme sistemi ne demek? Mir Kart kullanan ülkeler hangileri?

    MİR ÖDEME SİSTEMİ ÜLKELER ARASINDA SORUNA NEDEN OLUYOR!

    Amerikan Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi, geçen hafta Mir ödeme sistemini kullanan finansal kuruluşlara yaptırım uyarısı yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın ödeme sistemi Mir'le ilgili Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidine ilişkin açıklama yapmasının ardından Mir ödeme sistemi araştırma konusu oldu. Bu gelişmelerle birlikte Türkiye'de 2 özel Türk bankası Rus ödeme sistemi Mir’i askıya aldıklarını duyurdu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu Mir ödeme sisteminin durudulmasına yönelik olarak;

    “En önemli nokta Mir Kart denilen olaydır. Bu Rusya ile bizim aramızda bir adımdı. Bu konu hakkında atacağımız adımların değerlendirmelerini ilgili arkadaşlarımızla yapıyoruz. Ona göre adımlarımızı inşallah yine atacağız. Alternatifimiz var tabii, o ayrı. Ama bütün dert, işte bu yaptırımların farklı versiyonları. Bunlar tabii gerçekten dostluğa falan yakışmıyor, ekonomik ilişkilerimizin düzenlenmesine yakışmıyor. Biz şimdi ister istemez ne yapacağız? Alternatifleri ne olabilir; bu alternatifler üzerinde ilgili bakan arkadaşlarım görüşmelerini yapıyorlar. Bu görüşmelerden sonra da İstanbul’da cuma günü inşallah bütün ilgili arkadaşlarımı toplayacağım. Onlarla bir toplantı yapıp, burada da nihai kararımızı vereceğiz.” açıklamalarında bulundu.
  • Mir kart sistemi nedir? Mir ödeme sistemi ne demek? Mir Kart kullanan ülkeler hangileri?

    MİR ÖDEME SİSTEMİ(RUS ÖDEME SİSTEMİ) NEDİR?

    Mir ödeme sistemi Rusya Merkez Bankası tarafından 1 Mayıs 2017'de kabul edilen yasa ile kurulan bir ulusal ödeme sistemidir.

    Rusya Merkez Bankası tarafından Visa ve Mastercard dışında bir alternatif olarak geliştirilen Türk bankalarının da dahil olduğu yerel ödeme sistemi Mir kart elektronik para transferi için kullanılır. Şu anda çoğunlukla Aeroflot ve Rus Demiryolları gibi Rusya merkezli şirketler tarafından kabul edilmektedir, ancak Rus iştirakleri olan yabancı şirketler arasında yavaş yavaş kabul görmektedir.

    Mir ödeme sistemi, Rusya Merkez Bankası'nın bir iştiraki olan Ulusal Kartlı Ödeme Sistemi (NSPK) tarafından işletiliyor. Mir banka kartları müşterilerinin ürün ve hizmet satın almak ATM'lerden para çekmek gibi finansal işlemleri yapabilmesini sağlıyor.
  • Mir kart sistemi nedir? Mir ödeme sistemi ne demek? Mir Kart kullanan ülkeler hangileri?

    HANGİ ÜLKELERDE MİR KART KULLANILIYOR?

    Mir markalı kartlar bugün Türkiye'nin aralarında bulunduğu 11 ülke ve bölgede kabul ediliyor. Bunlar Türkiye, Vietnam, Güney Kore, Ermenistan, Özbekistan, Beyaz Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Güney Osetya ve Abhazya.

    Financial Times'ın geçen hafta yaptığı ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Washington'un Mir ödeme sistemi ile entegre olan Türk bankalarına yoğunlaştığını bildirmişti.

    Ancak Türkiye'de üç kamu bankası Mir kartlarla işleme hala izin veriyor.

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