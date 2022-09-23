MİR ÖDEME SİSTEMİ(RUS ÖDEME SİSTEMİ) NEDİR?

Mir ödeme sistemi Rusya Merkez Bankası tarafından 1 Mayıs 2017'de kabul edilen yasa ile kurulan bir ulusal ödeme sistemidir.

Rusya Merkez Bankası tarafından Visa ve Mastercard dışında bir alternatif olarak geliştirilen Türk bankalarının da dahil olduğu yerel ödeme sistemi Mir kart elektronik para transferi için kullanılır. Şu anda çoğunlukla Aeroflot ve Rus Demiryolları gibi Rusya merkezli şirketler tarafından kabul edilmektedir, ancak Rus iştirakleri olan yabancı şirketler arasında yavaş yavaş kabul görmektedir.

Mir ödeme sistemi, Rusya Merkez Bankası'nın bir iştiraki olan Ulusal Kartlı Ödeme Sistemi (NSPK) tarafından işletiliyor. Mir banka kartları müşterilerinin ürün ve hizmet satın almak ATM'lerden para çekmek gibi finansal işlemleri yapabilmesini sağlıyor.