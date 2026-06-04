Mirra Andreeva Fransa Açık'ta finalde!
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Rus Mirra Andreeva, finale çıktı.
Giriş: 04 Haziran 2026 - 18:21 Güncelleme:
Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın 12. gününde tek kadınlar yarı final maçı yapıldı.
Turnuvanın 8 numaralı seribaşı Andreeva, Ukraynalı Marta Kostyuk'u (15) bir saat 16 dakika süren maçta 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.
Kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükselen 19 yaşındaki Andreeva'nın rakibi, Rus Diana Shnaider ile Polonyalı Maja Chwalinska arasındaki maçın galibi olacak.
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