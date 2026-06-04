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        Haberler Spor Tenis Mirra Andreeva Fransa Açık'ta finalde!

        Mirra Andreeva Fransa Açık'ta finalde!

        Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Rus Mirra Andreeva, finale çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 18:21 Güncelleme:
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        Andreeva Fransa Açık'ta finalde!

        Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın 12. gününde tek kadınlar yarı final maçı yapıldı.

        Turnuvanın 8 numaralı seribaşı Andreeva, Ukraynalı Marta Kostyuk'u (15) bir saat 16 dakika süren maçta 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.

        Kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükselen 19 yaşındaki Andreeva'nın rakibi, Rus Diana Shnaider ile Polonyalı Maja Chwalinska arasındaki maçın galibi olacak.

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