        Mısır: Türkiye ve Pakistan ile işbirliği yapıyoruz | Dış Haberler

        Mısır: Türkiye ve Pakistan ile işbirliği yapıyoruz

        Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin bölgedeki mevcut gerilimi azaltmak için Türkiye ve Pakistan gibi önemli bölgesel taraflarla işbirliği yaptığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 23:10 Güncelleme:
        Mısır: Türkiye ve Pakistan ile işbirliği yapıyoruz

        Dışişleri Bakanı Abdulati, başkent Kahire'deki Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında konuştu.

        Bakan Abdulati, Türkiye ve Pakistan ile işbirliği içinde yürütülen çabaların, bölgedeki taraflarla ve başta ABD olmak üzere uluslararası aktörlerle tam koordinasyon halinde sürdürüldüğünü söyledi.

        Taraflar arasında mesajların iletildiğini aktaran Abdulati, talep edilmesi halinde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

        Abdulati, şunları söyledi:

        "Çalışmalıyız ve hiçbir çekişmeye aldırmamalıyız. Bazı eksiklikler olduğunu biliyoruz ancak bu, çabalarımızı sürdürmemize ve bölgedeki gerginliği azaltmak için samimi ve gayretli çalışmalarımızı sürdürmemize engel olmayacak."

        Mısır, doğrudan müzakere umuyor

        Abdulati, ülkesinin İran ve ABD ile temas halinde olduğunu, bölgesel ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde diyalog ve müzakere kapısını açık tutmaya çalıştıklarını belirtti.

        Doğrudan müzakerelerin başlamasına yönelik umut taşıdıklarını dile getiren Abdulati, bu sürecin gerilimin düşürülmesine ve savaşın sona erdirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

        ABD tarafından hazırlanan bir planın İran’a iletildiğini ve hala incelendiğini iddia eden Abdulati, iki taraf arasında doğrudan müzakere sürecinin başlamasını umduklarını kaydetti.

        Abdulati, mevcut aşamada söz konusu planın içeriğine ilişkin kamuoyuna açık değerlendirme yapmanın mümkün olmadığını belirtti.

        İran tarafıyla resmi temasların İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi üzerinden yürütüldüğünü ifade eden Abdulati, bu kanal aracılığıyla gerilimi azaltmaya yönelik çabaların sürdüğünü söyledi.

        Bölgede yaşanan gelişmeler karşısında sağduyu çağrısında bulunan Abdulati, artan gerilimden hiçbir tarafın fayda sağlamadığını vurguladı.

        Mısır ile Körfez ülkeleri arasında görüş ayrılığı yok

        Abdulati, Mısır’ın başından bu yana Arap ülkeleri, özellikle Körfez ülkeleri ile Ürdün ve Irak’ın yanında yer aldığını belirterek, bu ülkelere yönelik saldırıları kınadıklarını ifade etti.

        Körfez ülkelerinin mevcut çatışmalara taraf olmadığını vurgulayan Abdulati, bu ülkelere ya da altyapılarına yönelik saldırıların hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceğini kaydetti.

        Mısır ile Körfez ülkeleri arasında herhangi bir görüş ayrılığı bulunmadığını da belirten Abdulati, ülkesinin Körfez ülkelerine her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu ve bu doğrultuda gerekli işbirliğine açık olduklarını sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Erciyeste 15 yılda yaklaşık 7 milyon fidan toprakla buluşturuldu

        Türkiyenin önemli kayak merkezlerinden İç Anadolunun zirvesi Erciyes Dağındaki 5 bin 750 hektar alana, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünce 2011 yılından itibaren yaklaşık 7 milyon fidan dikildi.Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünün 2011 yılında kurulmasıyla Erciyes Dağındaki ağaçlandırma çalışmalarına hız v...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz Saray: Trump blöf yapmaz
        Beyaz Saray: Trump blöf yapmaz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan mesaj: Kararlılığımızı sınamayın
        İran'dan mesaj: Kararlılığımızı sınamayın
        Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank!
        Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank!
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Dybala için Türkiye iddiası!
        Dybala için Türkiye iddiası!
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        "İdeal koca" çıkışı
        "İdeal koca" çıkışı
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"