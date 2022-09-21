Miss Turkey için katılım şartları nedir?

Her sene düzenlenen Miss Turkey yarışmasının sonucu dün akşam açıklandı. 19 numarayla yarışan Nursena Say Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Bu kapsamda önümüzdeki sene yarışmaya başvurmak isteyenler Miss Turkey şartlarını araştırıyor. İşte detaylar...

MİSS TURKEY BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Miss Turkey yarışmasına yalnızca 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Yarışmaya başvuru formunu dolduranlar bir portre ve mayolu çekilmiş boy fotoğrafını eklemek zorundadır. Katılımcı, ayrıca başvuru için 400,00 TL ücret ödeyecektir.