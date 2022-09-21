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Haberler Magazin Miss Turkey'e nasıl katılırım, başvuru şartları neler? Miss Turkey için katılım şartları nedir?
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Miss Turkey için katılım şartları nedir? Miss Turkey başvuruları hakkında her şey...

Dün akşam canlı yayında Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Miss Turkey 2022 kazananı 19 numarayla Nursena Say oldu. Önümüzdeki sene yapılacak olan yarışma için şimdiden katılım şartları merak edilmeye başlandı. İşte ayrıntılar...

Miss Turkey'e nasıl katılırım, başvuru şartları neler? Miss Turkey için katılım şartları nedir?
Miss Turkey için katılım şartları nedir?
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Her sene düzenlenen Miss Turkey yarışmasının sonucu dün akşam açıklandı. 19 numarayla yarışan Nursena Say Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Bu kapsamda önümüzdeki sene yarışmaya başvurmak isteyenler Miss Turkey şartlarını araştırıyor. İşte detaylar...

MİSS TURKEY BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Miss Turkey yarışmasına yalnızca 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Yarışmaya başvuru formunu dolduranlar bir portre ve mayolu çekilmiş boy fotoğrafını eklemek zorundadır. Katılımcı, ayrıca başvuru için 400,00 TL ücret ödeyecektir.

MISS TURKEY 2022 KAZANANLARI

Nursena Say Miss Turkey birincisi seçilirken, Selin Erberk Gurdikyan, Miss Turkey Supranational seçildi. 5 numara ile yarışan Aleyna Şirin ise Miss Universe seçildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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