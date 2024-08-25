MKE Ankaragücü: 0 - Ümraniyespor: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında MKE Ankaragücü ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Ümraniyespor oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 41. dakikada Engjell Hoti attı.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 6'ya yükseltti. MKE Ankaragücü ise 3 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Başkent ekibi, evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.