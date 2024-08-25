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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ümraniyespor MKE Ankaragücü: 0 - Ümraniyespor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        MKE Ankaragücü: 0 - Ümraniyespor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor, evinde MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Engjell Hoti'nin golüyle galip gelen Ümraniyespor, puanını 6'ya yükseltti. MKE Ankaragücü ise haftayı 3 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 00:08 Güncelleme: 25.08.2024 - 00:08
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        Ümraniyespor, Ankara'da istediğini aldı!
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        Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında MKE Ankaragücü ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Ümraniyespor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 41. dakikada Engjell Hoti attı.

        Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 6'ya yükseltti. MKE Ankaragücü ise 3 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Başkent ekibi, evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

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