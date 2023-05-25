Kupada ikinci finalist belli oluyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankaragücü ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Eryaman Stadı’nda oynanacak maçın biletleri satışa çıktığı gibi 24 saat içinde tükendi. Tarihinde Ziraat Türkiye Kupası’nı 2 defa müzesine götüren Ankaragücü, 32 yıl sonra finale kalmayı hedefliyor. Diğer tarafta ise Başakşehir, Ankaragücü’ne karşı oynadığı son 13 maçta yenilmedi. İşte, merakla beklenen Ankaragücü Başakşehir maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11’lerine ilişkin bilgiler…