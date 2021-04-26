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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilMobil'den yatırım atağı
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Satışlarını en çok Türkiye'de artırdı

Geçtiğimiz yıl yüzde 5’in üzerinde büyüyen Mobil Oil Türk A.Ş., iç pazardaki talep ve ihracatın etkisiyle üretim tesislerine yönelik yatırımlarına da devam ettiğini duyurdu. Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, "Türkiye’de hem fabrikamızın altyapı yatırımlarını hem de dijitalleşmeye yönelik atılımları sürdürüyoruz. Altyapı tarafında, yakın dönemde hafif ticari araçlar için piyasaya sunduğumuz 10.5 litre ürünümüz için dolum hattı yatırımı gerçekleştirdik. Baz yağ depolama kapasitemizi artırdık. Hedeflerimizin çok ötesine geçtiğimiz bir yılı geride bıraktık. Geçtiğimiz yıl bütün global Mobil dünyasında satış hacmini bir önceki yıla göre en çok artıran ülke olduk" bilgilerini paylaştı

Mobil'den yatırım atağı
HABERTURK.COM

Otomotiv yağı pazarında Mobil 1, Mobil Super, ticari araç yağlarında Mobil Delvac ve endüstriyel yağlarda ise Mobil SHC serisi olarak bilinen sentetik yağları pazara sunan Mobil Oil Türk A.Ş., iç pazar ve ihracattaki talep kapsamında yatırımlarına devam ettiğini bildirdi.

Yatırımlarla ilgili bilgiler paylaşan Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, "Türkiye’de hem fabrikamızın altyapı yatırımlarını hem de dijitalleşmeye yönelik atılımları sürdürüyoruz. Altyapı tarafında, yakın dönemde hafif ticari araçlar için piyasaya sunduğumuz 10.5 litre ürünümüz için dolum hattı yatırımı gerçekleştirdik. İç pazardaki talep ve ihracat artışı ile beraber baz yağ depolama kapasitemizi artırdık. Dijital dönüşümde ise lojistik süreçlerimize ve müşteri memnuniyetine yönelik çeşitli yatırımlarımız oldu" dedi.

Müşterilerin online olarak girdikleri siparişlerin, stok takibini, ürünün hazırlık ve sevkiyat aşamalarını tam zamanlı olarak izleyebildiklerini de belirterek, "Tesisimizde Tek Noktadan Yönetim sistemleri ve robot uygulamaları için ön yatırımlarımızı tamamladık. Bu doğrultuda 5 yıllık kademeli geçiş planlarımızı oluşturduk” diye konuştu.

Bilgiç, 2020 yılı için yüzde 5’lik büyüme hedefi koyduklarını hatırlatarak, "Pandeminin en etkin olduğu aylarda stratejilerimize ve değişen koşulların yaratacağı yeni fırsatlara yönelik çalışmalara odaklandık. Hedeflerimizi Türkiye’nin üretiminin düşmeyeceği, sanayisinin daha da gelişeceği üzerine kurguladık. Nitekim öyle de oldu. Aynı zamanda, bu süreçte üretim tarafında herhangi bir kısıtlamaya gitmedik ve aldığımız sıkı tedbirlerle süreci başarılı bir şekilde yönettik. Dolayısıyla, hedeflerimizin çok ötesine geçtiğimiz ve pazar pozisyonumuzu ilerlettiğimiz bir yılı geride bıraktık. Öte yandan, geçtiğimiz yıl bütün Global Mobil dünyasında satış hacmini bir önceki yıla göre en çok artıran ülke olduk" dedi.

Bilgiç, 2021 yılında uzun vadeli planları çerçevesinde büyüyeceklerini de kaydetti.

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