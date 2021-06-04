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Mobilite girişimine 26 milyon TL’lik yatırım geldi

Inveo Yatırım Holding, sürdürülebilir bir gelecek için şehirlerde karbon ayak izini azaltan çevreci paylaşımlı elektrikli mobilite platformu HOP!’a ortak oldu. Yapılan açıklamaya göre, paylaşımlı mobilite platformu HOP!, Inveo liderliğinde 25.9 milyon TL’lik finansman aldı

Mobilite girişimine 26 milyon TL’lik yatırım geldi
HABERTURK.COM

Inveo Yatırım Holding, sürdürülebilirliğe önem veren ve geleceğin şehirlerinde ulaşımdan kaynaklı karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen paylaşımlı elektrikli mobilite platformu HOP!’a ortak oldu.

Paylaşımlı mobilite platformu HOP!, yatırım turunda Inveo Yatırım Holding’den 24.2 milyon TL, toplamda ise 25.9 milyon TL’lik finansman aldı. Yapılan açıklamaya göre, sağlanacak finansmanın şirketin gelecek dönemdeki vizyonuna ulaşması için şirketin büyümesini hızlandırmakta ve elektrikli skuter alımında kullanılacağı belirtildi. Inveo liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda, Inveo’nun yanı sıra HiVC GSYO, Koray Gültekin Bahar, Ahmet Bilgen ve İzzet Halyo da pay sahipleri arasında yerini aldı.

Yapılan açıklamaya göre, HOP!, mobil uygulamalar üzerinden kısa mesafeli yolculuklar için paylaşımlı elektrikli araçları kullanıma sunuyor. Kısa mesafe yolculuklarda fosil yakıtlı arabaların kullanımını azaltan paylaşımlı elektrikli araçlar, şehirlerdeki trafik sıkışıklığı ve hava kirliliğini düşürüyor, şehirlerimiz daha yaşanabilir hale geliyor. İlk aşamada paylaşımlı elektrikli skuterlar sunan HOP!, kısa zamanda elektrikli bisiklet, elektrikli moped, hafif elektrikli araba gibi alternatif elektrikli araçları da platformuna entegre etmeyi hedefliyor.

'HEDEF ULUSLARARASI PİYASALAR'

Inveo Yatırım Holding CEO'su Onur Topaç, yaptıkları yatırım hakkında, "2020 yılında öz sermayemizi yüzde 310 büyüterek 148 milyon TL’den 606 milyon TL’ye yükselterek güçlendirdik. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceğimiz yatırımlarla daha da büyümeyi planlıyoruz. Belirlemiş olduğumuz strateji doğrultusunda büyüme potansiyeli yüksek olan teknolojik ve yeni nesil girişimlere yatırım yaparak, onları daha verimli, katma değer üreten, daha karlı yapılara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Amacımız finansal ve entelektüel sermaye koyarak desteklediğimiz şirketleri uluslararası piyasalarda rekabet edecek düzeye ulaştırmak" dedi.

HOP Teknoloji A.Ş. CEO’su Yiğit Kipman da, "Sağladığımız iş birliği ile markamızın değerini ve pazar payını arttırarak alanımızda lider olmayı hedefliyoruz. Şu anda 3 büyük şehirde hizmet veriyoruz. Aldığımız finansman desteği ile öncelikli olarak Türkiye’nin birçok iline yayılacağız. Devam eden dönemlerde ise bölgedeki diğer ülkelerde hizmet vermeyi planlıyoruz" diye konuştu.

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