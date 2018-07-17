Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti hızla artıyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Bezos'un serveti tarihte ilk kez 150 milyar doları aştı ve Bezos en yakın rakibi olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'e 56 milyar dolarlık bir fark atmış oldu.

54 yaşındaki Bezos, enflasyona göre güncellenniş yapılan servet sıralamasında da Gates'i geride bıraktı. Gates'in 1999 yılında 100 milyar dolara ulaşan serveti, enflasyona göre güncellendiğinde günümüzde 149 milyar dolara denk geliyor.

Bezos ise, Amazon hisselerindeki son artışla birlikte 151 milyar dolara ulaşarak tarihin en zengini ünvanını aldı. En azından Forbes'un en zenginler listesini açıklamaya başladığı 1982 yılından bugüne kadar...

Öte yandan Bezos'un serveti sadece 2018 başından itibaren bakıldığında 52 milyar dolar artmış durumda. Böylelikle ilk 50 milyar dolarını 20 yılda kazanan Jeff Bezos, ikinci 50 milyar dolarını 2.5 yılda kazanırken servetini 150 milyar dolara tamamlayacak son 50 milyar dolar için sadece 6 ay beklemiş oldu.

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PRIME DAY ÇILGINLIĞI

Bezos'un servetinin 150 milyar doların üzerine çıkmasını sağlayan ise Amazon'un merakla beklenen Prime Day etkinliği oldu. Birçok ürünün uygun fiyatlarla satıldığı etkinlik alışveriş tutkunları tarafından merakla bekleniyordu. Dün başlayan ve 36 saat sürecek olan indirim etkinliğe o kadar yoğun bir katılım oldu ki, şirketin web sitesi ve mobil uygulaması kısa süre içerisinde çöktü.

Prime Day'e bu ilgi Amazon hisselerinin de 1,841.95 dolarla tarihinin en yüksek seviyesini görmesini sağladı. Ancak sonrasında şirket hisseleri 1800 doların altına indi.

EN ZENGİN İLK 5 İSİM

Bloomberg Milyarderler Endeksine göre dünyanın en zengini açık ara Bezos iken, onu 95.3 milyar dolarla Bill gates, 83 milyar dolarla Warren Buffett, 82.8 milyar dolarla Facebook2un kurucusu Mark Zuckerberg ve 74.8 milyar dolarla İspanyol giyim firması Zara'nın patronu Amancio Ortega takip ediyor.