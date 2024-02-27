Mogan Enerji halka arz ne zaman? 2024 Mogan Enerji halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Mogan Enerji ne zaman halka arz oluyor yatırımcıların gündeminde. SPK bilgilerine göre halka açılan şirketin borsa işlem tarihi sorgulanıyor. Yaklaşık 4 milyon yatırımcının katılması beklenen bu halka arzda, kişi başı düşecek pay oranı merak edilip Mogan Enerji kaç lot verir, hisse kodu ve fiyatı nedir sorusu en çok araştırılanlar arasında. Peki; Mogan Enerji halka arz borsada ne zaman işlem görecek, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte yanıtı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre Şubat ayı halka arzı ile Mogan Enerji ile sona eriyor. Mogan Enerji halka arz talep toplama tarihi belli oldu. Türkiye'nin önde gelen taahhüt firmalarından olan Güriş Holding A.Ş. çatısı altında yer alan bir firma 11,33 TL’den talep toplayacak.. Peki; Mogan Enerji halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda? Mogan Enerji halka arz ne zaman? İşte, beklenen halka arzın tüm detayları
MOGAN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ'nin halka arzında 28-29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde üç gün süreyle talep toplanacak.
MOGAN ENERJİ BORSA KODU NE?
Halka arz tamamlandıktan sonra BİST Yıldız Pazar'da şlem görecek olan şirketin borsa kodu MOGAN olarak belirlendi.
MOGAN ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE?
TSKB ve İş Yatırım Menkul Değerler'in aracılık edeceği halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 11,33 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yapılacak halka arzın büyüklüğü 2 milyar 976 milyon TL olarak hesaplanırken, işlem sonrası Şirket'in halka açıklık oranı yüzde 10,76 olacak.
MOGAN ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Yaklaşık 4 milyon yatırımcının katılması beklenen bu halka arzda, kişi başı 47 lot ile 532 TL ya da kişi başı 51 lot ile 577 TL değerinde pay düşebilir.
2.1 milyon katılım olursa yaklaşık 100 lot (1333 TL)
2.5 milyon katılım olursa yaklaşık 84 lot (951 TL)
2.9 milyon katılım olursa yaklaşık 73 lot (827 TL)
3.3 milyon katılım olursa yaklaşık 64 lot (725 TL)
3.7 milyon katılım olursa yaklaşık 57 lot (645 TL)
4.1milyon katılım olursa yaklaşık 51 lot (577 TL)
4.5milyon katılım olursa yaklaşık 47 lot (532 TL)
4.9 milyon katılım olursa yaklaşık 43 lot (487 TL)
MOGAN ENERJİ HAKKINDA
Yatırım yaptığı her alanda kaliteli hizmet vermeyi amaç edinen MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş., 2 Ocak 1980 tarihinde kurulmuş olup, dinamik ve deneyimli kadrosu, sağlam finansman kaynakları, 21. yüzyılın küreselleşen ekonomisinde yüksek kalitedeki hizmetleri ve yarattığı sinerji ile enerji sektörünü uluslararası standartlarda temsil ederek, Türkiye’nin önde gelen enerji firmalarından birisi olmayı hedeflemiştir.
Yatırımlarını yenilenir enerji santrallerine yönlendirmiş olan şirketimiz bünyesinde Jeotermal Enerji Santralleri, Hidroelektrik Enerji Santralleri ve Rüzgar Enerjisi Santralleri bulunmaktadır.
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. bünyesindeki yenilenebilir enerji santrallerimiz ile karbon emisyonu ticaretinde de önemli bir rol oynamaktadır. Gold Standart, VSC(Verra), GCC gibi karbon sertifikalandırma standartları çerçevesinde; yenilenebilir enerji santrallerimiz ile birlikte yaklaşık yıllık 1,3 milyon ton karbon emisyonunu azaltarak çevrenin korunmasını sağlıyoruz.
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş., BİR GÜRİŞ GRUP ŞİRKETİDİR.
Türkiye’nin en büyük Jeotermal ve Rüzgar Enerji Santrali yatırımcıları arasında olmanın gururunu yaşıyoruz.