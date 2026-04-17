        Haberler Spor Futbol İngiltere Moises Caicedo 7 yıl daha Chelsea'de!

        Moises Caicedo 7 yıl daha Chelsea'de!

        Chelsea, Ekvadorlu orta saha Moises Caicedo'nun sözleşmesini 2033 yılına kadar uzattı.

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 18:08
        Caicedo 7 yıl daha Chelsea'de!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 24 yaşındaki Ekvadorlu orta saha oyuncusu Moises Caicedo ile 2033 yılına kadar geçerli yeni sözleşme yaptı.

        Kulübün açıklamasında, "Chelsea, Moises Caicedo'nun kulüple 2033 yılına kadar geçerli yeni sözleşme imzaladığını ilan etmekten mutluluk duyar." denildi.

        Açıklamada, "Ağustos 2023'te Chelsea'ye katıldıktan sonra Caicedo, takımımızın kilit isimlerinden biri ve dünyanın önde gelen orta saha oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı. Chelsea formasıyla 140 maça çıkan oyuncu, UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferlerimizde önemli roller üstlendi." ifadelerine yer verildi.​​​​​​​

        Caicedo, Chelsea formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkarken 5 gol kaydetti.

