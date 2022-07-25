Mondros Ateşkes Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Nedenleri ve Sonuçları: Mondros Antlaşması 7 ve 24. Madde Nedir, İmzalayanlar Kimler?

Mondros Ateşkes Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Nedenleri ve Sonuçları 0:00 / 0:00

İtilaf Devletleri’nin Anadolu’da gerçekleştirdikleri işgale zemin hazırlayan Mondros Ateşkes Antlaşması 7. madde önemi nedir? Doğu Anadolu bölgesini işgale açık bir hale getiren Mondros Ateşkes Antlaşması 24. madde önemi nedir? İşte, tüm detaylar…

Mondros Ateşkes Antlaşması Nedir?

Mondros Ateşkes Antlaşması ya da Mondros Mütarekesi; 1 Dünya Savaşı sonunda, Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan bir ateşkes antlaşmasıdır. Limni Adası’ndaki Mondros limanına demirlemiş olan İngiliz donanmasına ait Agamemnon zırhlısında imzalanan Mondros Antlaşması tarihi 30 Ekim 1918’dir.

Peki, Mondros Ateşkes Antlaşmasını kim imzaladı? 1918 tarihinde imzalanan ve Osmanlı Devleti için 1. Dünya Savaşı’nı sona erdiren Mondros Ateşkes Antlaşması’nı Osmanlı Devleti adına, Bahriye Nazırı Rauf Bey (Orbay) imzalamıştır.

Mondros Ateşkes Antlaşması Nedenleri

Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması nedenleri şu şekildedir:

Bulgaristan’ın savaştan çekilmesiyle Osmanlılar ile Almanya arasında kara bağlantısının kesilmesi.

Uzun süren savaşların neticesinde Osmanlı Devleti’nin güçsüz düşmesi.

Wilson Prensiplerine duyulan güven.

Talat Paşa’nın istifa etmesi sonucu, göreve gelen Ahmet İzzet Paşa hükümetinin barış yanlısı politikaları.

Mondros Ateşkes Antlaşması Maddeleri

Toplam 25 maddeden oluşan Mondros Ateşkes Antlaşması maddeleri şunlardır:

İstanbul ve Çanakkale Boğazları açılacak ve boğazların uçlarına İtilaf güçleri yerleşecektir. Karadeniz’deki su altı bombaları hakkında İtilaf Devletlerine bilgi verilecek. Tüm Osmanlı sularında bulunan bombaların yerleri gösterilecek ve bunlar kaldırılacaktır. Osmanlı Devleti’nin elinde bulunan tüm esirler İtilaf Devletleri’ne teslim edilecektir. Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Osmanlı donanmasına ait savaş gemileri İtilaf Devletleri’ne teslim edilecektir. İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit altında görmeleri halinde diledikleri stratejik bir noktayı işgal edebileceklerdir. Osmanlı demiryolları İtilaf Devletleri kullanımına sunulacak ve tüm ticaret gemileri İtilaf güçlerine hizmet edecektir. Osmanlı liman ve tersanelerindeki araçlardan İtilaf Devletleri yararlanacaktır. Toros tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir. Osmanlı Devleti, Kafkasya ve İran’dan çekilecektir. Telsiz ve telgrafların denetimi İtilaf Devletleri’ne verilecektir. Ticari ve askeri malzemelerin tahrip olması engellenecektir. İtilaf Devletleri mazot ve yağ ihtiyaçlarını Osmanlı ülkesinden karşılayacaklar ve durum ihraç sayılmayacaktır. Demiryolları İtilaf Devletleri denetimine girecektir. Orta Doğu’daki Osmanlı kuvvetleri teslim olacaktır. Trablus ve Bingazi’deki subaylar İtalya’ya teslim olacaklardır. Trablus ve Bingazi’de Osmanlıların işgal ettikleri yerler İtalya’ya geri verilecektir. Osmanlı ordusu terhis edilene kadar İtilaf Devletleri tarafından verilen tüm emirler eksiksiz ve koşulsuz yerine getirilecektir. Alman ve Avusturya-Macaristan uyruklu siviller ülkeyi terk edecektir. İtilaf Devletleri, yerel halkın yeme ve içme ihtiyaçlarını sağlayan merkezde görev alacaktır. Osmanlı esirleri İtilaf Devletleri denetiminde kalmaya devam edecektir. Osmanlı Devleti, diğer devletlerle temas halinde olmayacaktır. Erzurum, Van, Diyarbakır, Sivas, Elazığ ve Bitlis’te (Vilayat-ı Sitte) bir karışıklık yaşanması halinde, İtilaf Devletleri bu bölgeyi işgal edebileceklerdir. Osmanlılar ile İtilaf Devletleri arasındaki savaş, 30 Ekim’in öğle saatlerinde sona erecektir.

Mondros Ateşkes Antlaşması 7. Madde önemi; bu madde ile tüm Anadolu coğrafyası işgale açık bir hale gelmiştir.

Mondros Ateşkes Antlaşması 24. madde önemi; bu madde ile ileride kurulması planlanan Ermeni devletinin zeminini oluşturmuştur.

Mondros Ateşkes Antlaşması Sonuçları

Osmanlı Devleti’nin teslim belgesi olan Mondros Ateşkes Antlaşması sonuçları şunlardır:

Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.

İskenderun, Musul, Urfa, Antep, Maraş İngilizler tarafından işgal edilmiştir.

Hatay, Mersin, Adana bölgeleri Fransızlar tarafından işgal edilmiştir.

Kuşadası’ndan başlayan ve Antalya’ya kadar uzanan Ege Bölgesi, İtalyanlar tarafından işgal edilmiştir.

İzmir ve çevresi ile Doğu Trakya Yunanlar tarafından işgal edilmiştir.

Boğazlar bölgesi İtilaf Devletleri’nin ortak denetimi altına girmiştir.

Mondros Ateşkes Antlaşması Önemi

Osmanlı Devleti’nin fiilen sona ermesi anlamına gelen Mondros Ateşkes Antlaşması ile tüm Osmanlı ülkesi işgallere açık bir hale gelmiştir. Gerçekleşen işgallerin neticesinde de Osmanlı Devleti’nin tüm egemenliği ve bağımsızlık hakları elinden alınmıştır.